Совершив второй пит-стоп по ходу Гран При Испании, Льюис Хэмилтон отстал от лидировавшего в гонке Макса Ферстаппена примерно на 20 секунд – после чего стал стремительно нагонять голландца.

В какой-то момент на пути британца оказался его напарник, темп которого в тот момент был заметно хуже, чему Хэмилтона. По радио Валттери Боттаса попросили не создавать помех товарищу по команде – однако, по общему мнению, финский пилот уступил позицию Хэмилтону на несколько поворотов позже, чем мог бы. Само собой, после окончания заезда журналисты поинтересовались мнением о действиях Боттаса у возглавляющего чемпионский коллектив Тото Вольфа.

«У каждого гонщика есть одни и те же инстинкты, – ответил Вольф. – С этим приходится мириться. Наверное, в идеале этот обгон должен был произойти немного быстрее, но самое важное сейчас – то, что мы добились нужного результата. Если бы мы потеряли из-за этого победу, мое отношение к случившемуся было бы другим, более критическим. Сейчас же это только очередной эпизод, на опыте которого мы можем кое-чему научиться. Так что, мы все это еще обсудим, но в товарищеском ключе».

Также Вольф согласился с позицией руководства команды Red Bull, что ключевым фактором победы Хэмилтона на Гран При Испании стало преимущество Mercedes в гоночном темпе.

«Похоже, что в субботу ситуация обычно играет на руку Red Bull, а в воскресенье – на руку нам. Похоже, что наша машина позволяет лучше беречь шины. И сегодня мы могли себе позволить принять своеобразное тактическое решение и уйти на лишний пит-стоп, находясь в зоне DRS за спиной лидера – потому что у нас было преимущество в гоночном темпе».