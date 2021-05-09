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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф?

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, Главный редактор

Руководитель чемпионского коллектива пообещал обсудить действия финского гонщика в «товарищеском ключе»

Боттас не сразу пропустил Хэмилтона, когда тот догонял Ферстаппена. Как отреагировал Вольф?

Совершив второй пит-стоп по ходу Гран При Испании, Льюис Хэмилтон отстал от лидировавшего в гонке Макса Ферстаппена примерно на 20 секунд – после чего стал стремительно нагонять голландца.

В какой-то момент на пути британца оказался его напарник, темп которого в тот момент был заметно хуже, чему Хэмилтона. По радио Валттери Боттаса попросили не создавать помех товарищу по команде – однако, по общему мнению, финский пилот уступил позицию Хэмилтону на несколько поворотов позже, чем мог бы. Само собой, после окончания заезда журналисты поинтересовались мнением о действиях Боттаса у возглавляющего чемпионский коллектив Тото Вольфа.

«У каждого гонщика есть одни и те же инстинкты, – ответил Вольф. – С этим приходится мириться. Наверное, в идеале этот обгон должен был произойти немного быстрее, но самое важное сейчас – то, что мы добились нужного результата. Если бы мы потеряли из-за этого победу, мое отношение к случившемуся было бы другим, более критическим. Сейчас же это только очередной эпизод, на опыте которого мы можем кое-чему научиться. Так что, мы все это еще обсудим, но в товарищеском ключе».

Также Вольф согласился с позицией руководства команды Red Bull, что ключевым фактором победы Хэмилтона на Гран При Испании стало преимущество Mercedes в гоночном темпе.

«Похоже, что в субботу ситуация обычно играет на руку Red Bull, а в воскресенье – на руку нам. Похоже, что наша машина позволяет лучше беречь шины. И сегодня мы могли себе позволить принять своеобразное тактическое решение и уйти на лишний пит-стоп, находясь в зоне DRS за спиной лидера – потому что у нас было преимущество в гоночном темпе».

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«Нам отчаянно нужен Перес». Хорнер объяснил тактическое поражение Red Bull
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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