Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Со следующего года Валттери Боттас переходит из Mercedes в Alfa Romeo. Там с самого начала заключили с ним долголетний контракт, а позже глава команды Федерик Вассер заявил, что рассчитывает построить будущее коллектива именно вокруг Боттаса.

В Бразилии Боттас намекнул, что уход из Mercedes был не только и не столько увольнением, сколько обоюдным решением.

«Я, пожалуй, и не ожидал, что на меня так положительно повлияет многолетний контракт, – сказал Боттас. – Я теперь чувствую себя свободнее. Это как когда груз с плеч сбрасываешь. У меня же никогда такого не было. Есть возможность сфокусироваться на работе с командой, с людьми, а не только сосредотачиваться над одним годом.

Обычно я по шесть месяцев доказывал, что заслуживаю место на следующий сезон. И когда команда доверяет мне, что я будут максимально стараться следующие несколько лет, это приятно.

Глава Mercedes Тото Вольф говорил, что под давлением люди становятся алмазами. Но я ему как-то ответил: все так, но не девять лет подряд же? Не забывайте, что и в Williams у меня были только однолетние контракты. Так что если бы я остался, то уже было бы больше чем девять лет, как я не имею возможности загадывать больше, чем на шесть месяцев вперед.