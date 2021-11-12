Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Макс выиграл в этом году четыре домашних гонки, впереди пятая Следующая / В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Автор:
, Редактор

По словам финского гонщика, он устал не знать, что будет через шесть месяцев

Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Со следующего года Валттери Боттас переходит из Mercedes в Alfa Romeo. Там с самого начала заключили с ним долголетний контракт, а позже глава команды Федерик Вассер заявил, что рассчитывает построить будущее коллектива именно вокруг Боттаса.

В Бразилии Боттас намекнул, что уход из Mercedes был не только и не столько увольнением, сколько обоюдным решением.

«Я, пожалуй, и не ожидал, что на меня так положительно повлияет многолетний контракт, – сказал Боттас. – Я теперь чувствую себя свободнее. Это как когда груз с плеч сбрасываешь. У меня же никогда такого не было. Есть возможность сфокусироваться на работе с командой, с людьми, а не только сосредотачиваться над одним годом.

Обычно я по шесть месяцев доказывал, что заслуживаю место на следующий сезон. И когда команда доверяет мне, что я будут максимально стараться следующие несколько лет, это приятно.

Глава Mercedes Тото Вольф говорил, что под давлением люди становятся алмазами. Но я ему как-то ответил: все так, но не девять лет подряд же? Не забывайте, что и в Williams у меня были только однолетние контракты. Так что если бы я остался, то уже было бы больше чем девять лет, как я не имею возможности загадывать больше, чем на шесть месяцев вперед.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Марко: Макс выиграл в этом году четыре домашних гонки, впереди пятая
Предыдущая новость

Марко: Макс выиграл в этом году четыре домашних гонки, впереди пятая
Следующая новость

В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo

В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki Гран При Бразилии
Формула 1

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды Гран При Бразилии
Формула 1

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
«Эска Сенны» помешала Боттасу догнать Хэмилтона Гран При Бразилии
Формула 1

«Эска Сенны» помешала Боттасу догнать Хэмилтона

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»? Гран При Бразилии
Формула 1

Техника: зачем Боттас изменил подрулевые «лепестки»?

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams
Формула 1 Формула 1

Расселл: Не знаю, куда делся темп Williams

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности
Формула 1 Формула 1

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari
Формула 1 Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.