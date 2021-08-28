Боттас: Не смог показать хорошее время из-за трафика

Валттери Боттас рассчитывал на более успешное выступление в квалификации Гран При Бельгии – но в решающий момент финскому пилоту помешал один из соперников. Об этом пилот Mercedes рассказал журналистам в паддоке трассы по окончании квалификации.

«Сегодня я был уверен в своей машине – и оказаться в первой тройке было вполне возможно. Собственно, у Льюиса это ведь получилось. Но в решающей попытке у меня возникла проблема с трафиком. На разгонном круге в какой-то момент пришлось сброситься слишком сильно, температура передних шин упала ниже оптимальной – и на жестких торможениях резина стала блокироваться. Именно из-за этого мое время в третьем сегменте оказалось так себе. Хотя с точки зрения стратегии, моментов выезда на трассу команда не допустила ошибок».

Примечательно, что этот эпизод произошел с Боттасом на самой длинной трассе чемпионата – и при том, что из-за аварии Ландо Норриса на трассе было на одну машину меньше чем обычно.

В результате в третьем сегменте финн показал только 8-е время. Это значит, что стартовать Боттасу придется с 13-й позиции – 5 мест он потеряет в наказание за аварию, которую устроил на старте недавнего Гран При Венгрии.

Также пилот Mercedes рассказал прессе, что выбранная для решающих заездов уик-энда конфигурация болидов чемпионской команды должна максимально хорошо проявить себя в воскресенье – и не была идеальной для условий квалификации.

«Наши настройки – а я и Льюис ехали с одинаковыми крыльями – не очень хорошо подходят для дождя. Зато, надеюсь, завтра хотя бы в отдельный период гонки будет сухо – и я смогу обгонять. И в целом мы сегодня больше думали о гоночном темпе, чем о скорости в квалификации».