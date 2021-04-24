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Формула 1 / Новость

Боттас не повредил силовую установку в аварии

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После столкновения с Расселлом силовую можно использовать дальше

Боттас не повредил силовую установку в аварии

Валттери Боттас сильно разбил болид, столкнувшись с Джорджем Расселлом на Гран При Эмилии-Романьи. Ранее уже сообщалось, что финну, скорее всего, потребуется новый монокок. Ремонт машины обойдется команде как минимум в 1 млн фунтов (107 млн рублей). 

Однако к счастью Mercedes, силовая установка Боттаса все же не пострадала. Автор Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер сообщает, что команда провела проверку двигателя и не нашла там существенных повреждений, что позволит использовать его и дальше. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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