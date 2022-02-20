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Формула 1 Новости

Боттас не поверил в Расселла: Льюиса не победить

По мнению бывшего напарника Льюиса Хэмилтона, в ближайшем будущем никто не сможет обойти семикратного чемпиона

Боттас не поверил в Расселла: Льюиса не победить
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В грядущем сезоне Формулы 1 Джордж Расселл заменит Валттери Боттаса в Mercedes. За последнее время немало различных деятелей из мира автоспорта высказывались по поводу силы Джорджа и его соперничества с новым напарником Льюисом Хэмилтоном: кто-то считает, что Расселл сразу же навяжет борьбу семикратному чемпиону, а; кто-то наоборот не верит в юного спортсмена. 

В недавнем интервью британскому изданию The Sun ушедший в Alfa Romeo Боттас отметил, что пока не особо верит в Джорджа. По его мнению, сейчас победить Хэмилтона будет практически невозможно.

«Я не вижу, чтобы кто-то еще в ближайшем будущем смог победить Льюиса, будучи за рулем такой же машины, как и у него, – рассказал Боттас. – Джорджу удастся хорошо адаптироваться, поскольку он уже несколько лет работает с Mercedes. Но победить Льюиса непросто: я испытал это на себе. Все дело в его стабильности по ходу сезона. Например, даже когда у него плохой день, то это не значит, что он провалится – настолько высок его "средний" уровень выступлений.

Еще одна из ключевых особенностей Льюиса – умение приспосабливаться к различным условиям, будь то смена настроек или погоды. Его умение контролировать резину – тоже особый навык, который, как и другие способности, отлично сочетается с его талантом.

Я могу гордиться, что в свое время смог победить Льюиса. Но этого было недостаточно, чтобы опередить его по итогам сезона».

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