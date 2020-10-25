Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Этап в процессе . . .
Прямой эфир
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Боттас не понял, почему проиграл Хэмилтону

Поделились
Комментарии
Боттас не понял, почему проиграл Хэмилтону
Автор:
, Редактор

По словам финского гонщика, он просто оказался медленнее напарника и ничего не мог с этим поделать

Гран При Португалии можно было бы назвать предсказуемой гонкой, если не брать во внимание события на первых кругах. На первом круге Валттери Боттас опередил обладателя поула Льюиса Хэмилтона, а затем оба уступили Карлосу Сайнсу, который получил преимущество за счет старта на более мягкой резине.

Однако вскоре баланс сил был восстановлен, и оба болида Mercedes вышли вперед. А затем и Хэмилтон вернул себе первенство в гонке, довольно легко пройдя напарника. После гонки Боттас признался, что не понимает, куда делась его скорость.

«Старт гонки получился сложным, – рассказал Боттас. – Я сумел обогнать Льюиса, но ребята сзади на шинах Soft оказались быстрее и мы оба уступили позиции. Когда наша резина заработала, я вернул лидерство.

Но потом Хэмилтон меня обогнал. Моя скорость просто была ниже, и я совершенно не понимаю почему. Просто я оказался медленнее, хотя атаковал во всю силу. Я пробовал как-то обороняться при обгоне, но по правде сказать ничего поделать было нельзя.

Я еще надеялся протянуть чуть подольше на шинах Medium, чтобы в конце попробовать поставить Soft, но даже если бы мы реализовали этот план, я бы все равно не догнал Хэмилтона. У него просто было преимущество в скорости».

Читайте также:

Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса

Предыдущая новость

Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса

Следующая новость

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца
Формула 1 Формула 1 / Новость

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

Хэмилтон выиграл в Португалии после безумных первых кругов
Формула 1 Формула 1 / Отчет о гонке

Хэмилтон выиграл в Португалии после безумных первых кругов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Португалии

Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Решил, что смогу обогнать Боттаса

Самое важное:

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1

Ферстаппен об аварии: Перес сам себя выбил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен об аварии: Перес сам себя выбил

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Самое читаемое

1
Формула 1

Гасли останется в AlphaTauri на 2021 год

2
Формула 1

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

11мин
4
Формула 1

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

48мин
5
Формула 1

Петров вышел из судей ГП Португалии из-за убийства отца

Самое важное:

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки
Формула 1

Вольф объяснил скорость McLaren в начале гонки

Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1
Формула 1

Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1

Ферстаппен об аварии: Перес сам себя выбил
Формула 1

Ферстаппен об аварии: Перес сам себя выбил

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!
Формула 1

Райкконен за круг обогнал полпелотона. Да еще и на одной из худших машин!

Боттас не понял, почему проиграл Хэмилтону
Формула 1

Боттас не понял, почему проиграл Хэмилтону

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.