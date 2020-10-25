Боттас не понял, почему проиграл Хэмилтону

Гран При Португалии можно было бы назвать предсказуемой гонкой, если не брать во внимание события на первых кругах. На первом круге Валттери Боттас опередил обладателя поула Льюиса Хэмилтона, а затем оба уступили Карлосу Сайнсу, который получил преимущество за счет старта на более мягкой резине.

Однако вскоре баланс сил был восстановлен, и оба болида Mercedes вышли вперед. А затем и Хэмилтон вернул себе первенство в гонке, довольно легко пройдя напарника. После гонки Боттас признался, что не понимает, куда делась его скорость.

«Старт гонки получился сложным, – рассказал Боттас. – Я сумел обогнать Льюиса, но ребята сзади на шинах Soft оказались быстрее и мы оба уступили позиции. Когда наша резина заработала, я вернул лидерство.

Но потом Хэмилтон меня обогнал. Моя скорость просто была ниже, и я совершенно не понимаю почему. Просто я оказался медленнее, хотя атаковал во всю силу. Я пробовал как-то обороняться при обгоне, но по правде сказать ничего поделать было нельзя.

Я еще надеялся протянуть чуть подольше на шинах Medium, чтобы в конце попробовать поставить Soft, но даже если бы мы реализовали этот план, я бы все равно не догнал Хэмилтона. У него просто было преимущество в скорости».