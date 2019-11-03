Боттас нацелился стать чемпионом Ф1 в 2020 году
Финский гонщик лишился последних шансов на титул-2019, но не готов отказываться от чемпионских амбиций.
Валттери Боттас начал нынешний чемпионат с победы в Мельбурне и весной на протяжении нескольких недель лидировал в общем зачете Ф1. Затем он начал отставать от Льюиса Хэмилтона и по итогам Гран При США окончательно проиграл борьбу в чемпионате своему напарнику по Mercedes, хоть и стал сильнейшим в гонке.
После финиша Боттас, гарантировавший себе итоговое второе место в 2019 году, высказал сожаление о том, что в этот раз ему не удалось стать сильнейшим. При этом гонщик отметил, что его главная цель – выиграть чемпионат Формулы 1 – осталась неизменной.
«К сожалению, борьба за чемпионский титул в этом году закончена, – сказал Боттас. – Что же, значит, постараюсь выиграть чемпионат в следующем сезоне. Я прогрессирую, становлюсь лучше. Я очень быстр.
Сегодня была хорошая победа. С субботы я отлично чувствую машину, у меня был отличный темп. К сожалению, для продолжения борьбы в чемпионате этой победы было уже недостаточно.
Я не был уверен в стратегии. Но, к счастью, мне хватило скорости для того, чтобы победить с двумя пит-стопами.
В общем, поздравляю Льюиса с титулом, это был его сезон, он заслужил победу».
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Об этой статье
|Серия
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|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Боттас нацелился стать чемпионом Ф1 в 2020 году
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