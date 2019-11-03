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Формула 1 / Гран При США / Новость

Боттас нацелился стать чемпионом Ф1 в 2020 году

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Боттас нацелился стать чемпионом Ф1 в 2020 году
Автор:
, Редактор
3 нояб. 2019 г., 23:02

Финский гонщик лишился последних шансов на титул-2019, но не готов отказываться от чемпионских амбиций.

Валттери Боттас начал нынешний чемпионат с победы в Мельбурне и весной на протяжении нескольких недель лидировал в общем зачете Ф1. Затем он начал отставать от Льюиса Хэмилтона и по итогам Гран При США окончательно проиграл борьбу в чемпионате своему напарнику по Mercedes, хоть и стал сильнейшим в гонке.

После финиша Боттас, гарантировавший себе итоговое второе место в 2019 году, высказал сожаление о том, что в этот раз ему не удалось стать сильнейшим. При этом гонщик отметил, что его главная цель – выиграть чемпионат Формулы 1 – осталась неизменной.

«К сожалению, борьба за чемпионский титул в этом году закончена, – сказал Боттас. – Что же, значит, постараюсь выиграть чемпионат в следующем сезоне. Я прогрессирую, становлюсь лучше. Я очень быстр.

Сегодня была хорошая победа. С субботы я отлично чувствую машину, у меня был отличный темп. К сожалению, для продолжения борьбы в чемпионате этой победы было уже недостаточно.

Я не был уверен в стратегии. Но, к счастью, мне хватило скорости для того, чтобы победить с двумя пит-стопами.

В общем, поздравляю Льюиса с титулом, это был его сезон, он заслужил победу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Сергей Иванов

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