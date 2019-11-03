Боттас нацелился стать чемпионом Ф1 в 2020 году

Валттери Боттас начал нынешний чемпионат с победы в Мельбурне и весной на протяжении нескольких недель лидировал в общем зачете Ф1. Затем он начал отставать от Льюиса Хэмилтона и по итогам Гран При США окончательно проиграл борьбу в чемпионате своему напарнику по Mercedes, хоть и стал сильнейшим в гонке.

После финиша Боттас, гарантировавший себе итоговое второе место в 2019 году, высказал сожаление о том, что в этот раз ему не удалось стать сильнейшим. При этом гонщик отметил, что его главная цель – выиграть чемпионат Формулы 1 – осталась неизменной.

«К сожалению, борьба за чемпионский титул в этом году закончена, – сказал Боттас. – Что же, значит, постараюсь выиграть чемпионат в следующем сезоне. Я прогрессирую, становлюсь лучше. Я очень быстр.

Сегодня была хорошая победа. С субботы я отлично чувствую машину, у меня был отличный темп. К сожалению, для продолжения борьбы в чемпионате этой победы было уже недостаточно.

Я не был уверен в стратегии. Но, к счастью, мне хватило скорости для того, чтобы победить с двумя пит-стопами.

В общем, поздравляю Льюиса с титулом, это был его сезон, он заслужил победу».