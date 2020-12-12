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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Боттас: Не освоили мягкие шины – и упустили поул

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Боттас: Не освоили мягкие шины – и упустили поул
Автор:
, Главный редактор

По мнению финского пилота, конкуренты из Red Bull лучше подготовили свою машину к сражению за поул на последних минутах квалификации

Валттери Боттас назвал причиной поражения в квалификации Гран При Абу-Даби недостаточно эффективную работу команды Mercedes с резиной состава Soft.

«Чуть ли не весь уик-энд, вплоть до самой квалификации, на шинах Medium наши машины вели себя получше, чем на мягких покрышках, – пояснил финн. – А заставить Soft работать с максимальной отдачей у нас не получалось. Мы кое-что поменяли с целью добиться прогресса в этой составляющей – но, судя по результатам, так и не выжали из шин все сто процентов возможного.

Так что, решающие круги в моем исполнении не были такими уж идеальными. Были определенные просадки по балансу. В частности, ближе к концу квалификации мне перестало хватать зацепа спереди – может быть, это связано с понижением температуры воздуха. Поэтому у меня не получилось добиться нужного прогресса – а вот Red Bull, похоже, смогла все выстроить так, чтобы ее машины были максимально быстро именно на последних минутах».

Тем временем Тото Вольф пояснил ситуацию с репликой, адресованной Боттасу и произнесенной по ходу последнего сегмента квалификации. Обычно австриец не вмешивается в радиопереговоры до момента окончания квалификации и гонки, на этот же раз он перед началом решающей попытки призвал финна выжать из себя и машины максимум. 

«Об этом просил сам Валттери. Мне кажется, что такие фразы обычно отвлекают – но у каждого свои предпочтения в этом плане, – рассказал Вольф. – И когда недавно ты проиграл чемпионат, дополнительная поддержка не помешает. Поэтому Валттери попросил, чтобы между нами было чуть больше общения в эфире».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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