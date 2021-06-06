«Я умею ехать тут быстро». Боттас не признал вину в провальной гонке
По мнению финна, причину очень слабого выступления в Баку надо искать в технике, а не в пилоте
Стартовав на Гран При Азербайджана лишь с десятого места, Валттери Боттас не смог извлечь выгоды из проблем тех, кто ехал впереди, и в итоге завершил дистанцию только 12-м.
Если не считать двух прошлогодних гонок в особых обстоятельствах – дождевой Турции и Сильверстоуна, где у финского пилота перед самым финишем не выдержала шина – это первый случай с момента перехода в Mercedes, когда Боттас завершил дистанцию, но не смог заработать очков.
Сам он признался, что не может объяснить столь слабое выступление.
«Честно, я просто не знаю, – сказал вице-чемпион мира журналистам. – Это происходило на протяжении всего уик-энда. Уже в пятницу возникло ощущение, что я уперся в какой-то предел и не могу ехать быстрее.
Прежде я был быстр на этой трассе. Я знаю, как ехать тут быстро. Но в этот раз у меня просто не получалось. Не могу понять, в чем дело».
Он добавил: «В гонке очень быстро стало ясно, что я не в силах угнаться за теми, кто впереди. В особенности это касалось Aston Martin [Себастьяна Феттеля]. Я просто не мог удерживаться за ним. Это очень странно».
Гонщика спросили, можно ли говорить, что команда проглядела что-то в конфигурации его машины.
«Это самый логичный вариант, – согласился Валттери. – Нам обязательно нужно хорошенько разобраться. Если не машина, тогда дело в резине. Но знаете, мы [с Льюисом Хэмилтоном] ездим на одинаковом давлении и одинаковой температуре… Просто не знаю».
Хэмилтон в Баку был близок к финишу на втором месте. Он провел почти всю гонку в группе лидеров и лишь на предпоследнем круге ошибся во время рестарта и откатился назад.
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Боттас сказал, что не понимает отставания от напарника: «Оно сохранялось весь уик-энд, включая и сегодняшний день. Ума не приложу, из-за чего. Мне не удавалось прогревать шины, особенно передние. В теории машины у нас одинаковые, давление одинаковое, все одинаковое. Но во время рестарта за автомобилем безопасности у меня были серьезные сложности. Я потерял много позиций.
Соперники проносились справа и слева, а я был беспомощен и ничего не мог поделать».
Подводя итог Гран При, Валттери сказал: «Просто не вспомню другого такого уик-энда. У меня случались неудачные сессии, но в любом случае был темп. На этот раз я просто не мог понять, в чем дело.
Просто утыкался в какой-то предел и ничего не мог поделать, проигрывал [Хэмилтону] шесть, семь, восемь десятых. Это не нормально. И до Франции мы обязаны понять, в чем дело».
После гонки в Баку Боттас опустился на шестое место в чемпионате пилотов. В нынешнем сезоне он трижды финишировал третьим и столько же раз вообще не зарабатывал очки.
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Дополнительная информация: Адам Купер
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|Формула 1
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|Гран При Азербайджана
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|Валттери Боттас
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|Mercedes
|Автор
|Александр Кабановский