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Боттас назвал цель Alfa Romeo на 2022 год

Финский пилот начинает новую страница карьеры и явно намерен двигаться вперед вместе с командой из Хинвиля

Боттас назвал цель Alfa Romeo на 2022 год

Прошедший чемпионат стал для Alfa Romeo/Sauber худшим за четыре года – команда финишировала только девятой в Кубке конструкторов, переиграв лишь аутсайдеров из Haas. Однако зимой в ее состав перешел Валттери Боттас – победитель десяти Гран При занял место своего соотечественника Кими Райкконена, который завершил карьеру.

Финский гонщик был осторожен в прогнозах на 2022 год, но явно дал понять, что его не устраивает прежний уровень команды: в прошедшем сезоне ее пилоты заработали очки лишь в шести Гран При и ни разу не поднялись на финише гонки выше восьмого места. 

«Предсказывая что-то, важно оставаться реалистом, – сказал Валттери в подкасте Beyond The Grid. – Но я чувствую, что у нас есть все необходимые ингредиенты, потенциал и нужные люди на базе. Смена регламента тоже станет важным фактором, как и выравнивание бюджетов команд.

Думаю, что в следующем сезоне мы должны регулярно зарабатывать очки. Иногда, надеюсь, получится и подниматься на подиум. Мне кажется, что это уже станет успехом». 

У Валттери уже был опыт работы в команде из второй части пелотона – он начинал карьеру в 2013 году в Williams, которая за весь сезон смогла заработать только пять очков. Но уже годом позже Боттас стал четвертым в чемпионате, шесть раз финишировав в тройке. 

Он отметил: «Я не вижу смысла ограничивать себя. Зачем говорить, что нам что-то не по силам? В этом спорте возможно все. 

Я видел это в Williams в 2014-м: если все сделать правильно, можно получить серьезные перемены. Именно в этом и интерес: ты никогда не знаешь, чего получится добиться сообща. А я верю, что мы способны на многое».

Напарником финна в 2022 году станет единственный дебютант Ф1 Гуанью Чжоу, пришедший из Формулы 2.

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