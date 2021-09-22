Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

С момента появления Гран При России в календаре Формулы 1 победителями гонки в Сочи неизменно становились пилоты команды Mercedes. В частности, дважды на этой трассе побеждал Валттери Боттас, он же стал быстрейшим в прошлом сезоне.

Накануне старта гоночного уик-энда Боттас стал гостем подкаста F1 Nation, где рассказал об особенностях сочинской трассы и о том, чего ждать от предстоящего Гран-При.

«В Сочи надо быть очень аккуратным с выбором точек торможения, начала поворота и с тем, как проезжать поребрики, – сказал Боттас. – При этом разница в скорости с напарником всегда измеряется сотыми и даже тысячными секунды, так что это очень сложная трасса.

Но я всегда приезжаю в Сочи уверенным в себе. Я тут побеждал несколько раз, и как команда мы на этом автодроме традиционно сильны. Здесь много длинных прямых и поворотов, которые проходятся на средней скорости, что подходит нашим машинам. От пилота также многое зависит, но с самой первой гонки здесь я быстро сумел найти темп, который с годами только улучшается.

Впрочем, в этот раз совсем не очевидно, что мы станем доминировать. Как минимум Red Bull, McLaren и Ferrari будут близки к нам по скорости. Так что победа не будет легкой».