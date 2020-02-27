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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Боттас назвал тесты странными играми и не смог назвать фаворита сезона-2020

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Боттас назвал тесты странными играми и не смог назвать фаворита сезона-2020
Автор:
, Редактор Ф1
27 февр. 2020 г., 18:41

По мнению пилота Mercedes, желание команд скрыть свои истинные возможности не позволяет понять, кто в действительности быстрее. а кто – медленнее.

Первая неделя предсезонной работы команд Ф1 в Барселоне обозначила преимущество Mercedes, однако по ходу второй Льюис Хэмилтон с Валттери Боттасом уступили первые строчки соперникам. Лучшими по итогам дня становились Себастьян Феттель на Ferrari и даже Роберт Кубица на Alfa Romeo.

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В Mercedes уже высказали предположение, что Скудерия проводит настройки с особой картографией мотора, ограничивающей его мощность. Босс Ferrari Маттиа Бинотто поспешил заявить, что это не так. 

В ответ Валттери Боттас сказал, что поведение команд на зимних тестах не стало для него сюрпризом – каждый стремится по возможности скрыть свою истинную форму.  

«В этом спорте порой можно видеть странные игры с тем, в какой степени вы показываете свою скорость по ходу тестов, – сказал финский вице-чемпион мира журналистам. – Только внутри команд точно знают собственную форму. Каждый понимает, сколько в теории может добавить, но может лишь догадываться, что есть в запасе у остальных.  Все карты раскроет только время».

Финн добавил, что также при любых анализах стоит помнить, что погодные условия тестов не повторятся ни разу по ходу сезона: «Не стоит забывать, что это уникальная ситуация, в особенности если говорить про утренние и вечерние часы. Температура такая, какой не бывает на Гран При. 

Асфальт реально прохладный, что позволяет проезжать длинные серии, атакуя на каждом круге изо всех сил – шины все равно не перегреваются. 

Мы знаем, что уже в Мельбурне все будет иначе. Там, к тому же, трасса совсем другая. Но даже когда мы вернемся в Барселону в мае, ощущения в машине будут серьезно отличаться. У нас есть примерное понимание. чего ожидать, но важно напоминать себе об этих особенностях».

При этом Валттери отказался делать прогнозы относительно того, кто начнет новый чемпионат мира в статусе фаворитов. 

«По тестам невозможно делать серьезные выводы, – объяснил он. – Год назад на тестах у нас возникали сложности, но в Мельбурне мы были очень сильны. Никогда не знаешь, что соперники подготовят в первой гонке. 

Даже те времена, которые есть сейчас, сложно анализировать. Но все же думаю, что за победы вновь будут бороться те же три команды, как минимум в начале сезона».

В 2019-м Боттас выиграл в Австралии, а Mercedes удалось добиться пяти победных дублей со старта чемпионата, заложив фундамент для уверенного движения к титулам в оставшейся части сезона. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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