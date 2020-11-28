Боттас назвал свой круг идеальным. Но Хэмилтон был быстрее и мог бы улучшить

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Бахрейна, опередив своего напарника Валттери Боттаса почти на три десятые секунды. При этом фин оказался быстрее всех остальных соперников, так что завтра он также стартует с первого ряда.

Сразу после заездов гонщики Mercedes прокомментировали свои выступления и разошлись в оценке прохождения быстрых кругов.

«Мне сложно сказать, почему я был медленнее, – признался Боттас. – Собственно в этом и проблема. Мой последний круг получился очень чистым, я не допускал ошибок и был уверен, что еду очень быстро, однако в итоге оказался вторым. Надо разобраться, где именно я уступаю напарнику».

Льюис Хэмилтон, напротив не увидел в своей победе никакого чуда.

«Честно сказать, я особо не отмечал победу в чемпионате, – ответил Льюис на вопрос о том, как ему удалось быстро оправиться от празднований. – Напротив я тренировался, старался сохранять сосредоточенность. Ну и команда продолжает работать на высшем уровне, я в очередной раз хочу сказать им спасибо.

С одной стороны, выиграв титул досрочно, я более не испытываю особого давления. С другой, мне все равно хочется делать свою работу на максимум. Я получаю удовольствие от того, что делаю, думаю это важно.

Каким бы быстрым не был мой круг, всегда есть возможность проехать еще чуточку быстрее. Это вопрос поиска предела в каждом повороте. Мне кажется первый поворот я мог бы проехать быстрее, шестой тоже. С другой стороны, если бы мне удалось где-то улучшить, то в другом повороте я мог бы, напротив, немного потерять, так что не факт, что будь у меня еще один круг я бы проехал его быстрее».