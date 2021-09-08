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Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

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Валттери поделился деталями перехода

Боттас назвал срок контракта и свой статус в Alfa Romeo

Со следующего года Валттери Боттас перейдет из Mercedes в Alfa Romeo. Команда объявила о сделке с финном как о многолетней, но уточнить срок, на который рассчитан контракт, отказалась. Однако гонщик сделал это сам, рассказав, что договор продлится до конца 2024 года.

«Я испытываю облегчение, – сказал Боттас финскому каналу MTV. – Теперь все ясно и я знаю свое будущее на три с половиной года вперед. Это сняло груз с моих плеч и теперь я могу сосредоточиться на работе.

Для меня это было важно, я всю карьеру работал на однолетних контрактах, так что здорово получить долгосрочный проект. Мне не надо переживать о месте работы в следующие три года».

Боттас отметил, что в новой команде ему изначально предложили роль первого пилота:

«Теперь я буду играть решающую роль. Команда заверила, что я стану лидером проекта. Понятно, что тебя сильно мотивирует, когда ты что-то говоришь и это выполняют».

Валттери не рассказал, было ли у него предложение от Mercedes, но заверил, что очередной однолетний контракт он бы отверг:

«Если бы Mercedes предложил мне многолетний контракт, это был бы вариант №1. Но от однолетнего я бы отказался».

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