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Формула 1 / Новость

Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне

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Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне
Автор:
, редактор
16 дек. 2019 г., 08:40

Пилот Mercedes считает, что за весь прошедший сезон не смог превзойти свое стартовое выступление.

Валттери Боттас начал сезон-2019 с победа на Гран При Австралии и, по собственному мнению, не смог превзойти это выступление до конца чемпионата. 

«Лучшим остался Мельбурн, – сказал Боттас. – Я провел гонку… Странно, когда думаю о ней, возникает ощущение, что там ехал кто-то другой. Это было сюрреалистично, все казалось слишком простым. Забавное ощущение, так что это точно была моя лучшая гонка в карьере. И я не был на поуле, но хорошо стартовал со второго места и забрал лидерство».

Кроме того, Боттас и другие свои победы прошедшего сезона оценил крайне высоко.

«Были и другие хорошие гонки в этом сезоне, которые входят в мою пятерку лучших в карьере, – сказал финн. – Я бы включил туда Остин, это была очень веселая гонка. И гонка в Японии была хорошей».

Сезон-2019 стал лучшим в карьере Боттаса: он одержал четыре победы и занял второе место в чемпионате. Но самого финна больше результатов порадовал достигнутый прогресс: «Цель всегда – улучшить свои результаты. Сейчас все на верном пути, я вижу маленькие улучшения в себе, как в пилоте, и том, чему я научился в этом году в сравнении с прошлым. Очень приятно чувствовать, что в какой-то момент тяжелая работа окупается.

Если оглянуться на сезон, то когда Льюис гарантировал себе титул, конечно, я сначала был разочарован, ведь понял, что игра закончена, я снова не достиг цели. Но скорая победа в гонке помогла справиться с этим. Я положительно оцениваю этот сезон благодаря всему, чему научился».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Иван Матушкин

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