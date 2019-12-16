Боттас назвал первый Гран При 2019 года лучшим в сезоне

Валттери Боттас начал сезон-2019 с победа на Гран При Австралии и, по собственному мнению, не смог превзойти это выступление до конца чемпионата.

«Лучшим остался Мельбурн, – сказал Боттас. – Я провел гонку… Странно, когда думаю о ней, возникает ощущение, что там ехал кто-то другой. Это было сюрреалистично, все казалось слишком простым. Забавное ощущение, так что это точно была моя лучшая гонка в карьере. И я не был на поуле, но хорошо стартовал со второго места и забрал лидерство».

Кроме того, Боттас и другие свои победы прошедшего сезона оценил крайне высоко.

«Были и другие хорошие гонки в этом сезоне, которые входят в мою пятерку лучших в карьере, – сказал финн. – Я бы включил туда Остин, это была очень веселая гонка. И гонка в Японии была хорошей».

Сезон-2019 стал лучшим в карьере Боттаса: он одержал четыре победы и занял второе место в чемпионате. Но самого финна больше результатов порадовал достигнутый прогресс: «Цель всегда – улучшить свои результаты. Сейчас все на верном пути, я вижу маленькие улучшения в себе, как в пилоте, и том, чему я научился в этом году в сравнении с прошлым. Очень приятно чувствовать, что в какой-то момент тяжелая работа окупается.

Если оглянуться на сезон, то когда Льюис гарантировал себе титул, конечно, я сначала был разочарован, ведь понял, что игра закончена, я снова не достиг цели. Но скорая победа в гонке помогла справиться с этим. Я положительно оцениваю этот сезон благодаря всему, чему научился».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл