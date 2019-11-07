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Формула 1 / Новость

Боттас назвал годичные контракты занозой в заднице

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Боттас назвал годичные контракты занозой в заднице
Автор:
Соавтор: Скотт Митчелл
7 нояб. 2019 г., 09:32

Валттери Боттас заявил, что не особо доволен той неопределенностью со своим будущим, которая возникает каждый год. Руководитель Mercedes Тото Вольфа пообещал изменить свой подход к контрактам с финном.

В этом году в Mercedes предпочли продлить контракт с Валттери Боттасом на 2020 год, решив не брать Эстебана Окона в напарники к Льюису Хэмилтону. 

С момента перехода в Mercedes в 2017-м будущее Боттаса решалось ежегодно, поскольку контракт с ним всякий раз подписывали на один сезон. По словам финна, такой подход не лучшим образом повлиял на него.

«В какой-то момент возникла неопределенность относительно 2020-го, – сказал Боттас в Остине, где Хэмилтон выиграл шестой титул. – Было много слухов. Я понятия не имел, что произойдет. Оставалось только ждать.

Это не лучшая ситуация для спортсмена, для гонщика. Трудно успокоиться, сосредоточиться на работе и освободиться от лишних мыслей. Это тяжело. Когда такое продолжается год за годом, каждый год твоей карьеры, в какой-то момент это становится занозой в заднице.

Здорово, что контракт уже подписан. Но в следующем году будет та же история. Хотя сейчас я не слишком беспокоюсь, потому что у меня хороший темп, мне нравится пилотировать и работать с командой. Надеюсь, они это оценят».

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О продлении контракта с Боттасом было объявлено в преддверии Гран При Бельгии, когда Ф1 вернулась с летних каникул.

По словам Тото Вольфа, в следующем году ему придется иначе подойти к контрактному процессу. И Хэмилтону, и Боттасу понадобятся новые соглашения после 2020 года, в то время как оба пилота Ferrari и Макс Ферстаппен также станут свободными агентами.

«Что касается Валттери, [с его ситуацией с контрактом] можно справиться получше, – сказал Вольф. – Теперь, оглядываясь назад, можно точно сказать, что это, вероятно, имело свой эффект. Я постараюсь обдумать этот момент и лучше справиться с этим вопросом.

В 2021-м открыты многие двери, у многих нет контракта. Будет очень интересно, как все сложится».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Адам Купер

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