Боттас назвал главную проблему Alfa Romeo. У Audi ее не будет

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Команда Sauber, которая в этом и в следующем сезоне продолжает выступать под маркой Alfa Romeo, неплохо начала этот год, однако сейчас ее пилоты все реже финишируют в очковой зоне. А в Монце дебютант Формулы 1 Ник де Врис смог даже сдержать позади себя Чжоу Гуаньюя, хотя голландец выступал на Williams, которая до сих пор считалась самой медленной машиной в пелотоне.

По мнению Валттери Боттаса, проблемы в его команде связаны с нехваткой персонала. Однако сейчас идет активный найм сотрудников, и если слухи о сделке с Audi подтвердятся, к приходу немецкой марки все будет в порядке.

«Я верю в успехи Sauber в будущем, – сказал Боттас в интервью итальянской версии Motorsport.com. – В этом сезоне мы неплохо начали сезон, но затем стали отставать, так как нам просто не хватает людей, чтобы оперативно совершенствовать машину.

Все наши проблемы связаны с той скорость, с которой сейчас мы вынуждены внедрять новые детали. Мы вовремя осуществили работу в аэродинамической трубе, но не осознавали, что на фабрике просто не хватает ресурсов для того, чтобы воплотить результаты продувки.

Скажем, в Williams работает 750 человек, а у нас только 500. При этом в остальном у нас отличная структура. Так что мы знаем, что нам нужно исправить. Команда активно нанимает новых сотрудников, деньги сейчас не проблема».

Дополнительная информация: Роберто Кинкеро

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