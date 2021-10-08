Боттас назвал главное изменение турецкой трассы за год

Казалось, что Формула 1 навсегда покинула Турцию десять лет назад, но пандемия заставила вновь вспомнить о стамбульской трассе. Возвращение в 2020 году прошло под проливным дождем и на невероятно скользком асфальте, который местные организаторы переложили перед самым началом уик-энда.

В этот раз этап Гран При проходит в совсем другую погоду, а покрытие в преддверии приезда Ф1 обработали для повышения сцепления. В результате уже в пятницу гонщики перекрыли абсолютный рекорд круга, установленный еще в 2005 году Хуаном Монтойей.

Как рассказал Валттери Боттас, нынешний асфальт сделал «Стамбул-парк» совсем другой трассой.

«Сейчас все намного быстрее, – объяснил финн на медиа-брифинге. – Мы уже на десять секунд быстрее, чем год назад. Наконец-то сцепление стало годным – я бы вообще сказал, что по этому параметру трасса теперь едва ли не лучшая в календаре. И пилотировать здесь стало гораздо интереснее.

Подход к настройкам тоже стал совсем не таким, как в прошлом сезоне, нам даже пришлось корректировать изначальную программу по ходу дня. Мы убрали лишнюю недостаточную поворачиваемость и изменили уровень прижимной силы именно из-за роста сцепления».

Он добавил: «Ко второй сессии ощущения от машины уже были весьма неплохими, никаких проблем нет, так что по ощущениям уик-энд может получиться сильным для нас».

При этом гонщик отметил, что все равно ожидает серьезной конкуренции в два оставшихся дня уик-энда: «Кажется, трасса подходит Ferrari, а Red Bull, я уверен, сумеет прибавить. Нам тоже нужно сделать это. В любом случае, я ожидаю упорной борьбы».

По итогам пятницы Валттери показал третью скорость, отстав на 0,4 секунды от своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. В 2020-м он завершил Гран При Турции только 14-м.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл