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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

Боттас назвал быстрый круг в Мексике одним из лучших в карьере

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Валттери завоевал поул в ситуации, когда никто этого не ожидал

Боттас назвал быстрый круг в Мексике одним из лучших в карьере

Уик-энд в Мехико проходил с преимуществом Red Bull, однако первую стартовую позицию завоевал Валттери Боттас, который опередил и гонщиков на RB16B, и своего титулованного напарника Льюиса Хэмилтона.

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После завершения сессии финн признался, что стать лучшим ему помог невероятный круг в третьем сегменте. 

«Он вышел просто невероятным, – сказал Валттери, который проехал на 0,145 секунды быстрее Хэмилтона и будет стартовать с поула третий раз в нынешнем сезоне. – Это была первая попытка, а во второй мне уже не удалось так же здорово проехать третий сектор. Честно скажу, это вообще был один из моих лучших кругов. Очень приятные эмоции».

Объясняя, откуда у Mercedes вдруг появилась скорость, Боттас отметил: «Уже утром ощущения от машины были хорошими. На одном круге нам чуть-чуть не хватало темпа, но думаю, более высокая температура, чем с утра, помогла нам.

Кроме того, я все сделал правильно с шинами и настройками, так что пилотировать было одно удовольствие».

Трасса в Мексике отличается долгим разгоном до первого поворота. Говоря о старте, финн сказал: «Да, тут очень длинная прямая, так что гонщики позади смогут использовать слип-стрим, что даст им хорошие возможности [атаковать лидера].

Нам важно хорошо стартовать, но в любом случае здорово, что две машины нашей команды уже впереди. Теперь мы постараемся удержать эти позиции».

Валттери Боттас уже стартовал с поула на недавнем Гран При Турции и одержал там победу, однако Льюис Хэмилтон в той гонке начинал борьбу далеко позади из-за штрафа.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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