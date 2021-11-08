Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер Следующая / Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки
Формула 1 Новость

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

Автор:

Финский пилот попробует договориться с Mercedes о возможности уже в этом году начать работу со своей новой командой

Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

После пяти сезонов и десяти побед в составе Mercedes Валттери Боттас готовится продолжить карьеру в составе Alfa Romeo. Он уже ездил на базу в Хинвиль и даже прошел там подгонку сиденья – в надежде на то, что сможет принять участие в декабрьских тестах в Абу-Даби за рулем красно-белой машины.

Обычно контракты пилотов действуют до конца календарного года, потому отработать 14-15 декабря со своей новой командой финн сможет только с разрешения старой. 

Представитель Mercedes сообщил Motorsport.com, что Боттасу не собираются чинить препятствий, однако окончательного решения пока все же нет.

«Я ездил туда пару недель назад, – рассказал сам Валттери о визите на базу Alfa. – Хорошая фабрика, у них есть все, что требуется сильной команде. 

Полагаю, машину этого года они просто не дорабатывали. Так что на особый прогресс в нынешнем сезоне рассчитывать не стоит. Но я очень жду следующего года, прямо начиная с января».

При этом пилот не смог гарантировать, что его точно отпустят на тесты: «Подтверждения пока нет. Посмотрим. Надеюсь, что все сложится».

Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер рассказал, что вопрос находится в стадии обсуждения.

«Мы в диалоге с Mercedes и стремимся договориться с ними, – рассказал он Motorsport.com. – Надеюсь, получится что-нибудь придумать. Но контракт есть контракт, и по контракту он с ними до конца года. Так что требуется отыскать решение. 

Понятно, что в следующем сезоне машины станут совсем другими, однако это все равно стало бы полезным опытом для обеих сторон, опытом совместной работы. 

Так что для нас эти тесты стали бы хорошей возможностью в плане выстраивания отношений между командой и пилотом».

Заезды в Абу-Даби пройдут на нынешних шасси, но новых 18-дюймовых шинах Pirelli.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер
Предыдущая новость

В Red Bull передумали винить Цуноду. Теперь виноват инженер
Следующая новость

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки
Загрузить комментарии
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Формула 1 отчиталась о росте прибыли
Формула 1

Формула 1 отчиталась о росте прибыли

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили
Формула 1

Есть ли альтернатива штрафам за моторы? Боссы команд ответили

Боттас: Red Bull прибавил сильнее, а я ошибся в Q3 Гран При США
Формула 1

Боттас: Red Bull прибавил сильнее, а я ошибся в Q3

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки Гран При Мексики
Формула 1

Джовинацци обвинил Alfa Romeo в умышленном провале гонки

Самое важное:

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»
Формула 1 Формула 1

Бразильский вице-чемпион Ф1 предрек Максу победу на «Интерлагосе»

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin
Формула 1 Формула 1

СМИ: Alpine пытается переманить главу Aston Martin

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу
Формула 1 Формула 1

Как победить Хэмилтона? Росберг дал совет Максу

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер
Формула 1 Формула 1

Глава Ф1 о победе Макса в Мексике: Он действовал как Шумахер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.