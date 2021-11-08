Боттас нацелился провести тесты в Абу-Даби с Alfa Romeo

После пяти сезонов и десяти побед в составе Mercedes Валттери Боттас готовится продолжить карьеру в составе Alfa Romeo. Он уже ездил на базу в Хинвиль и даже прошел там подгонку сиденья – в надежде на то, что сможет принять участие в декабрьских тестах в Абу-Даби за рулем красно-белой машины.

Обычно контракты пилотов действуют до конца календарного года, потому отработать 14-15 декабря со своей новой командой финн сможет только с разрешения старой.

Представитель Mercedes сообщил Motorsport.com, что Боттасу не собираются чинить препятствий, однако окончательного решения пока все же нет.

«Я ездил туда пару недель назад, – рассказал сам Валттери о визите на базу Alfa. – Хорошая фабрика, у них есть все, что требуется сильной команде.

Полагаю, машину этого года они просто не дорабатывали. Так что на особый прогресс в нынешнем сезоне рассчитывать не стоит. Но я очень жду следующего года, прямо начиная с января».

При этом пилот не смог гарантировать, что его точно отпустят на тесты: «Подтверждения пока нет. Посмотрим. Надеюсь, что все сложится».

Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер рассказал, что вопрос находится в стадии обсуждения.

«Мы в диалоге с Mercedes и стремимся договориться с ними, – рассказал он Motorsport.com. – Надеюсь, получится что-нибудь придумать. Но контракт есть контракт, и по контракту он с ними до конца года. Так что требуется отыскать решение.

Понятно, что в следующем сезоне машины станут совсем другими, однако это все равно стало бы полезным опытом для обеих сторон, опытом совместной работы.

Так что для нас эти тесты стали бы хорошей возможностью в плане выстраивания отношений между командой и пилотом».

Заезды в Абу-Даби пройдут на нынешних шасси, но новых 18-дюймовых шинах Pirelli.