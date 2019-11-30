Боттас нацелился приехать на подиум, стартуя последним

С 2014 года Mercedes всегда занимала первый стартовый рад в Абу-Даби – и в нынешнем сезоне ее пилоты вновь стали в квалификации первым и вторым. Однако еще до начала уик-энда было известно, что Валттери Боттасу предстоит начинать гонку последним, так как на его машину поставили новый мотор.

«Для Mercedes день получился сильным, – подвел гонщик итоги субботы. – Правда, моя машина ощущалась не так здорово, как вчера. Скольжений стало больше, а Льюис заметно прибавил, да еще и проехал хорошие круги. Сегодня он быстрее».

Хэмилтон опередил напарника на две десятых секунды.

При этом Боттас уверен, что даже стартуя с десятого ряда, сможет поспорить за подиум.

«Полагаю, это возможно, – сказал он. – Наша машина быстра, в воскресенья обычно складываются для нас лучше суббот. Ну и я сам, конечно, сделаю все. что в моих силах».

В 2012 году Себастьян Феттель вынужден был стартовать с пит-лейна – в баке его машины не оказалось обязательного литра топлива для анализа, – но смог пробиться на третье место.