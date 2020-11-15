Боттас нашел три разные причины для шести разворотов по ходу гонки

Квалификация турецкого Гран При не задалась для обоих пилотов Mercedes: Льюис Хэмилтон показал только шестое время, Валттери Боттас – девятое. Впервые за все время турбоэры в первой пятерке на старте не было ни одного гонщика команды.

Однако в воскресенье британец выдал безукоризненную гонку, добыв победу и гарантировав себе седьмой титул.

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Его финскому напарнику даже близко не удалось подойти к такому же результату. Он шесть раз крутился на трассе и в итоге финишировал только 14-м.

«Сначала я улете в первом повороте, когда пытался объехать одну из Renault [Эстебана Окона]. Потом было столкновение [с ним же] в девятом повороте [первого круга], – рассказал Валттери на медиа-сессии, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я в тот момент быстро нагонял пелотон – и мне показалось, что в этом месте можно атаковать. Но колеса заблокировались, потом машина заскользила на воде на внутренней стороне поворота – и я ударил Renault».

Еще четыре раза, как объяснил Валттери, он не смог удержать машину под контролем из-за полученных в дебюте повреждений – речь об элементах с правой стороны переднего крыла.

«Машина явно была не в порядке, – объяснил гонщик. – На прямых ее тянуло влево, а в левых поворотах поведение изменилось, часто возникали скольжения. Именно из-за этого в каких-то моментах все шло не так, как должно. Просто бедствие, а не гонка.

Я пытался выжать максимум из этой ситуации, так как терять мне было уже нечего. Но было крайне трудно ехать по-настоящему быстро из-за повреждений и ошибок.

Не исключено, это самая сложная гонка из тех, что я провел в Ф1 – отсюда и результат».

За три Гран При до конца сезона Ф1 Боттас опережает Макса Ферстаппена в общем зачете на 27 очков. Больше никто из соперников опередить его уже не сможет.

Увидеть все злоключения Валттери в Стамбуле можно в этой неофициальной нарезке.