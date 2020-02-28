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Формула 1 / Новость

Боттас нашел способ одолеть Хэмилтона. Это агрессия

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Боттас нашел способ одолеть Хэмилтона. Это агрессия
Автор:
, Ответственный редактор
28 февр. 2020 г., 09:10

Как рассказал финский пилот Mercedes, в соперничестве с напарником по ходу сезона-2020 он не собирается отсиживаться в обороне

Предстоящий чемпионат мира станет для Валттери Боттаса четвертым в Mercedes. За это время финн ни разу не заканчивал сезон выше Льюиса Хэмилтона, трижды ставшего чемпионом, и выиграл в общей сложности семь Гран При против 31 победы у британского гонщика. 

В 2019-м Валттери смог захватить лидерство, выиграв в Мельбурне, и какое-то время оставался во главе общего зачета – однако в итоге не смог составить Хэмилтону достойной конкуренции на дистанции всего чемпионата. 

Рассуждая о том, что позволит ему повысить свои шансы в 2020-м, Боттас назвал разумным более агрессивный подход. На вопрос Motorsport.com, собирается ли он включить агрессию в свой арсенал, гонщик ответил: «Да, это чувство, такой психологический настрой, работают в моем случае. В Формуле 1 психология очень важна, и верный настрой может стать по-настоящему решающим фактором. 

Понятно, что ты в любом случае должен выложиться на сто процентов, и все очень индивидуально. Я ищу собственные пути, чтобы как можно чаще оказываться впереди. Это лишь слова – как и планы, они не имеют большого значения. Все покажет только сезон, но я в любом случае нацеливаюсь добиваться максимума по ходу каждого уик-энда и ищу пути, как сделать это». 

Он добавил: «Понятно, что напарник остается для вас главным ориентиром. Не на тестах, где каждый работает по своей программе, но в гонках точно. И если я хочу добиться своей цели, а это титул чемпиона мира, то должен опередить напарника. Это моя главная задача, и чтобы решить ее, лучше всего сконцентрироваться на себе».  

Оценивая Льюиса, Боттас не увидел в нем перемен по сравнению с прошедшим сезоном: «Пока он кажется тем же, что прежде. Он быстр, талантлив, всерьез работает с командой и остается сложным соперником. Он уже очень многого достиг в Ф1 с точки зрения результатов, но хочет большего. И стремится к тем же целям, что и я. Думаю, тут не о чем говорить – надо все показывать на трассе».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Александр Кабановский

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