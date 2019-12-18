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Формула 1 / Новость

Боттас намерен остаться в Mercedes на 2021 год

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Боттас намерен остаться в Mercedes на 2021 год
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 10:59

Финский пилот рассчитывает продолжать прогрессировать в немецкой команде и после смены технического регламента.

С момента перехода в Mercedes из Williams в 2017 году Валттери Боттас каждый год получает однолетние контракты с командой. Его новое соглашение снова рассчитано лишь до конца сезона-2020, но сам финн рассчитывает остаться в команде подольше.

В 2021 году в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент, а у ряда топ-пилотов (Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен) истекут контракты. Однако Боттас не видит в этом повода для смены команды.

«Будет много перестановок, – признал финский пилот в интервью La Gazzetta dello Sport. – Но если бы я мог выбирать сейчас, то остался бы в Mercedes.

Но в то же время я открыт и к другим решениям. Не хочу говорить об этом еще до того, как начался сезон. Я подожду, а там посмотрим».

Боттас считает, что и он сам, и команда продолжают развиваться: Я верю в ту работу, что мы делаем каждый день. И я стал лучше как пилот».

В 2019 году Боттас показал лучший результат в карьере, одержав четыре победы на Гран При и став вторым в чемпионате. Однако, за три сезона в Mercedes финну ни разу не удалось продлить борьбу с напарником Льюисом Хэмилтоном хотя бы до последней гонки сезона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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