Боттас: Нам не хватило времени, чтобы починить машину

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В грядущем сезоне Валттери Боттас будет выступать за Alfa Romeo – и 23 февраля во время первого дня предсезонных тестов в Барселоне финн впервые, не считая проблемной обкатки во Фьорано, провел полноценную сессию за рулем автомобиля новой для себя команды. Но, к сожалению для гонщика, из-за возникших по ходу заездов проблем Боттас проехал лишь 23 круга.

Еще утром о сложностях рассказывал резервист коллектива Роберт Кубица, садившийся за руль C42 в начале дня. На тот момент о полноценном решении проблемы речи не шло – однако вечером Боттас подтвердил, что сейчас в команде уже знают, как исправить поломку.

«У нас были некоторые проблемы с машиной, которые, к сожалению, стоили нам многого количества времени, – рассказал Боттас. – Какие-то трудности были связаны с надежностью, какие-то – с механической составляющей. Но, к счастью, мы полностью поняли, с чем имеем дело, и знаем, как это все исправить. У нас просто не было времени, чтобы починить все это должным образом.

Да, день подпорчен, сегодня мы проехали довольно мало, но по крайней мере смогли получить какое-то представление о том, что делать завтра.

Машина отличается, но не очень сильно: естественно, она стала намного больше и тяжелее в сравнении с предыдущим болидом. Но в остальном это не различается настолько, как день и ночь – но, конечно, надо понемногу адаптироваться к автомобилю».

Напомним, что 24 февраля в 11:00 по московскому времени начнется второй день первой части предсезонных тестов Формулы 1.

Дополнительная информация: Адам Купер

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