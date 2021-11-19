Боттас: Нам есть где прибавить

Валттери Боттас стал автором лучшего времени на трассе в Катаре, проехав во второй тренировке круг за 1:23,148. При этом сразу после заезда он признался, что поскольку трасса для Ф1 является новой, делать прогнозы на субботу очень трудно, и все еще смогут проанализировать результаты и найти возможность улучшить настройки.

«Я доволен скоростью и балансом, – сказал Боттас. – По сравнению с первой тренировкой мы сделали совсем небольшие изменения в настройках. Впрочем, всегда можно найти способ где-то немного улучшить, нельзя получить всю скорость сразу. Так что продолжаем работать.

Это успешная для нас тренировка, но всего лишь тренировка. Мы только начинаем понимать, на что способны на этой трассе. Сложно делать предсказания на квалификацию, но похоже скорость у нас есть».

Боттас также признал проблемы с соблюдением пределов трассы, которая славится очень низкими поребриками, рассчитанными на мотогонки.

«На этой трассе очень сложно соблюдать пределы. Большие асфальтированные зоны безопасности сами провоцируют там оказаться. Уверен, после сегодняшнего дня пилоты обсудят с дирекцией гонки уточнения по поводу того, что допустимо, а что нет», – заявил пилот Mercedes.