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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки

Финскому пилоту потребуются новые элементы силовой установки после поломки в Зандфорте

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Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
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Валттери Боттас не смог финишировать на голландском этапе Формулы 1, остановившись в конце стартовой прямой в заключительной части гонки. Как выяснилось, это было связано с отказом силовой установки Ferrari.

В Монце пилоту команды Alfa Romeo заменят как минимум двигатель внутреннего сгорания, турбину и блок MGU-H. Это означает, что он потеряет минимум 15 позиций на стартовой решетке.

Боттас является одним из самых невезучих пилотов в вопросе внеплановых замен силовых установок. Новый мотор ему уже ставили в Австрии и в Бельгии, то есть в Монце он получит уже третий двигатель не считая тех, которые разрешено использовать по ходу сезона.

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