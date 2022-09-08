Боттас начнет ГП Италии с новым мотором, но в конце решетки
Финскому пилоту потребуются новые элементы силовой установки после поломки в Зандфорте
Валттери Боттас не смог финишировать на голландском этапе Формулы 1, остановившись в конце стартовой прямой в заключительной части гонки. Как выяснилось, это было связано с отказом силовой установки Ferrari.
В Монце пилоту команды Alfa Romeo заменят как минимум двигатель внутреннего сгорания, турбину и блок MGU-H. Это означает, что он потеряет минимум 15 позиций на стартовой решетке.
Боттас является одним из самых невезучих пилотов в вопросе внеплановых замен силовых установок. Новый мотор ему уже ставили в Австрии и в Бельгии, то есть в Монце он получит уже третий двигатель не считая тех, которые разрешено использовать по ходу сезона.
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