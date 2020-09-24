Боттас возьмет поул

В прошлом году Валттери просто катастрофически провел сочинскую квалификацию, отстав от обладателя поула на секунду. Но это был единичный случай. До того Боттас дважды бил Хэмилтона по субботам, а еще раньше два раза становился в квалификации третьим на Williams. И тому есть объяснение.

«Сочи Автодром» – довольно простая трасса. Тут нет сверхтехничных связок, острых шпилек, резких торможений. Дави на газ да езжай вперед. А этот как раз в духе Валттери! Так что вполне вероятно, что после четырех субботних поражений подряд Боттас наконец возьмет маленький реванш.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

К тому же, Хэмилтон уже создал достаточно большой отрыв, чтобы не сильно бояться за чемпионат. Да и старт с поула в Сочи – далеко не всегда выгодное дело. Вспомните хоть прошлый год, где лидером после первого поворота оказался стартовавший третьим Феттель. Так что у Боттаса все карты на руках.

AlphaTauri вне топ-10

Даниилу Квяту пока ни разу не давался успешный Гран При России. Была удачная квалификация, был хороший прорыв в гонке. Но так, чтобы все сессии сложились и привели к хорошему результату – такого пока не было.

Это легко объяснить нервами российского пилота, на которого давит ответственность домашнего окружения. А как нас много лет уверяли боссы Red Bull, с давлением-то у Даниила как раз проблемы. Но есть и другая причина – машины из Фаэнцы сочинскую трассу не сильно жалуют. Заточенной под трассы вроде Спа и Монце аэродинамике в России, или, например, на Гран При Франции похвастаться нечем.

Так что можно не ждать успехов и от напарника Квята Пьера Гасли. Обуявшее его в Муджелло победное похмелье наверняка прошло, и от француза можно ждать нового подвига с выходом в Q3 в квалификации. Но для завоевания очков что Пьером, что Даниилом должно сойтись слишком много звезд.

Ферстаппен возьмет подиум

За 5,5 лет в Формуле 1 Макс Ферстаппен завоевал 37 подиумов на 16 разных трассах. Но «Сочи Автодрома» среди них не было. Словно в отместку за вытеснение российского пилота из Red Bull наша трасса никак не хочет покоряться голландскому пилоту. Но когда-то это должно случиться.

У неудач Ферстаппена в Сочи есть свои причины. В первую очередь они собраны в области силовой установки. Но во-первых, Honda уже не так плоха. А во-вторых, и конкурентов особо не видать.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

После самоликвидации Ferrari в пелотоне не осталось команд, которые могли бы выпихнуть Red Bull из топ-2. Отдельные успехи Renault или Racing Point пока смотрятся скорее случайностями, собранными из ряда совпадений. В следующем году картина может измениться, так что если Макс собирается постоять на подиуме перед Владимиром Путиным, то сейчас самое время.

Перес опередит Стролла

Не считая двух сходов Лэнса, Чеко Перес лишь раз за сезон смог опередить своего напарника в гонке. Вдумайтесь: при пяти обоюдных всеми нелюбимый рентадрайвер Стролл ведет у мексиканца со счетом 4-1. Но в Сочи Перес должен слегка поправить ситуацию.

Во-первых, Чеко – один из главных любимцев российской трассы. С первого появления «Сочи Автодрома» в календаре Ф1 и до сегодняшнего дня Перес ни разу не оставался здесь без очков. У него даже подиум есть!

Racing Point должна хорошо себя чувствовать на Черном море: трасса ее машине подходит. А случайностей, которыми обычно пользуется Стролл, в Сочи бывает две штуки на пять лет. Так что у Чеко даже шанс побороться за подиум есть. Но главное – умыть наконец привилегированного напарника.

Элбон обойдет Норриса в чемпионате

Умудряясь почти во всех гонках выжимать максимум из машины, Ландо Норрис большую часть сезона идет на четвертом месте в чемпионате. Его удавалось на время сдвигать Шарлю Леклеру и Лэнсу Строллу, но пилот McLaren смотрится самым стабильным середняком пелотона. Однако, в Сочи его вновь должны сместить.

Алекс Элбон в Муджелло прервал череду разочаровывающих этапов первым в карьере подиумом, и в России должен продолжить череду успехов. На не слишком требовательной к пилотам трассе тайцу главное не допустить ошибок. А еще важнее – чтобы их не допустила команда. Ведь застрять в паровозике из-за неверного времени пит-стопа в Сочи будет равно суициду.

Однако, если все пойдет нормально, Алекс наверняка окажется выше Норриса и в гонке, и в личном зачете по ее итогам.

Алекс Элбон, Red Bull Racing Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При России

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 6 0 4 1 21,7 Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 1 1 14,7 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 3 10,5 Александр Элбон (Toro Rosso) 1 0 0 5 10 Себастьян Феттель (Ferrari) 6 2 0 2 9,2 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 6 0 0 3 8 Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 6 7 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 1 0 4 6,8 Серхио Перес (Racing Point) 6 0 0 3 5,3 Кевин Магнуссен (Haas) 5 0 0 5 4,4 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Даниэль Риккардо (Renault) 6 3 0 6 2,3 Даниил Квят (Toro Rosso) 5 0 0 5 2 Карлос Сайнс (McLaren) 5 1 0 6 1,8 Ромен Грожан (Haas) 6 3 0 8 0,7 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 11 0 Пьер Гасли (Red Bull) 2 1 0 14 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 15 0 Джордж Расселл (Williams) 1 1 - - - Николя Латифи (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)