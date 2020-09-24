Боттас на поуле, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При России
Перед этапом в Сочи Иван Матушкин делится не очевидными прогнозами, которые рискуют сбыться
Боттас возьмет поул
В прошлом году Валттери просто катастрофически провел сочинскую квалификацию, отстав от обладателя поула на секунду. Но это был единичный случай. До того Боттас дважды бил Хэмилтона по субботам, а еще раньше два раза становился в квалификации третьим на Williams. И тому есть объяснение.
«Сочи Автодром» – довольно простая трасса. Тут нет сверхтехничных связок, острых шпилек, резких торможений. Дави на газ да езжай вперед. А этот как раз в духе Валттери! Так что вполне вероятно, что после четырех субботних поражений подряд Боттас наконец возьмет маленький реванш.
Валттери Боттас, Mercedes F1 W11
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
К тому же, Хэмилтон уже создал достаточно большой отрыв, чтобы не сильно бояться за чемпионат. Да и старт с поула в Сочи – далеко не всегда выгодное дело. Вспомните хоть прошлый год, где лидером после первого поворота оказался стартовавший третьим Феттель. Так что у Боттаса все карты на руках.
Читайте также:
AlphaTauri вне топ-10
Даниилу Квяту пока ни разу не давался успешный Гран При России. Была удачная квалификация, был хороший прорыв в гонке. Но так, чтобы все сессии сложились и привели к хорошему результату – такого пока не было.
Это легко объяснить нервами российского пилота, на которого давит ответственность домашнего окружения. А как нас много лет уверяли боссы Red Bull, с давлением-то у Даниила как раз проблемы. Но есть и другая причина – машины из Фаэнцы сочинскую трассу не сильно жалуют. Заточенной под трассы вроде Спа и Монце аэродинамике в России, или, например, на Гран При Франции похвастаться нечем.
Так что можно не ждать успехов и от напарника Квята Пьера Гасли. Обуявшее его в Муджелло победное похмелье наверняка прошло, и от француза можно ждать нового подвига с выходом в Q3 в квалификации. Но для завоевания очков что Пьером, что Даниилом должно сойтись слишком много звезд.
Читайте также:
Ферстаппен возьмет подиум
За 5,5 лет в Формуле 1 Макс Ферстаппен завоевал 37 подиумов на 16 разных трассах. Но «Сочи Автодрома» среди них не было. Словно в отместку за вытеснение российского пилота из Red Bull наша трасса никак не хочет покоряться голландскому пилоту. Но когда-то это должно случиться.
У неудач Ферстаппена в Сочи есть свои причины. В первую очередь они собраны в области силовой установки. Но во-первых, Honda уже не так плоха. А во-вторых, и конкурентов особо не видать.
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
После самоликвидации Ferrari в пелотоне не осталось команд, которые могли бы выпихнуть Red Bull из топ-2. Отдельные успехи Renault или Racing Point пока смотрятся скорее случайностями, собранными из ряда совпадений. В следующем году картина может измениться, так что если Макс собирается постоять на подиуме перед Владимиром Путиным, то сейчас самое время.
Читайте также:
Перес опередит Стролла
Не считая двух сходов Лэнса, Чеко Перес лишь раз за сезон смог опередить своего напарника в гонке. Вдумайтесь: при пяти обоюдных всеми нелюбимый рентадрайвер Стролл ведет у мексиканца со счетом 4-1. Но в Сочи Перес должен слегка поправить ситуацию.
Во-первых, Чеко – один из главных любимцев российской трассы. С первого появления «Сочи Автодрома» в календаре Ф1 и до сегодняшнего дня Перес ни разу не оставался здесь без очков. У него даже подиум есть!
Racing Point должна хорошо себя чувствовать на Черном море: трасса ее машине подходит. А случайностей, которыми обычно пользуется Стролл, в Сочи бывает две штуки на пять лет. Так что у Чеко даже шанс побороться за подиум есть. Но главное – умыть наконец привилегированного напарника.
Читайте также:
Элбон обойдет Норриса в чемпионате
Умудряясь почти во всех гонках выжимать максимум из машины, Ландо Норрис большую часть сезона идет на четвертом месте в чемпионате. Его удавалось на время сдвигать Шарлю Леклеру и Лэнсу Строллу, но пилот McLaren смотрится самым стабильным середняком пелотона. Однако, в Сочи его вновь должны сместить.
Алекс Элбон в Муджелло прервал череду разочаровывающих этапов первым в карьере подиумом, и в России должен продолжить череду успехов. На не слишком требовательной к пилотам трассе тайцу главное не допустить ошибок. А еще важнее – чтобы их не допустила команда. Ведь застрять в паровозике из-за неверного времени пит-стопа в Сочи будет равно суициду.
Однако, если все пойдет нормально, Алекс наверняка окажется выше Норриса и в гонке, и в личном зачете по ее итогам.
Алекс Элбон, Red Bull Racing
Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При России
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|6
|0
|4
|1
|21,7
|Валттери Боттас (Mercedes)
|6
|1
|1
|1
|14,7
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|0
|3
|10,5
|
Александр Элбон
(Toro Rosso)
|1
|0
|0
|5
|10
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|6
|2
|0
|2
|9,2
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|6
|0
|0
|3
|8
|Эстебан Окон (Renault)
|2
|0
|0
|6
|7
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|1
|0
|4
|6,8
|Серхио Перес (Racing Point)
|6
|0
|0
|3
|5,3
|Кевин Магнуссен (Haas)
|5
|0
|0
|5
|4,4
|Ландо Норрис (McLaren)
|1
|0
|0
|8
|4
|Даниэль Риккардо (Renault)
|6
|3
|0
|6
|2,3
|Даниил Квят (Toro Rosso)
|5
|0
|0
|5
|2
|Карлос Сайнс (McLaren)
|5
|1
|0
|6
|1,8
|Ромен Грожан (Haas)
|6
|3
|0
|8
|0,7
|Лэнс Стролл (Racing Point)
|3
|0
|0
|11
|0
|Пьер Гасли (Red Bull)
|2
|1
|0
|14
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|15
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|1
|1
|-
|-
|-
|Николя Латифи (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
Предыдущая новость
Леклер: Арривабене сказал, что не берет меня в Ferrari
Следующая новость
Источник: Перес и Haas договорились о контракте
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Пилоты
|Серхио Перес , Валттери Боттас , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин