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Формула 1 / Гран При России / Анонс

Боттас на поуле, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При России

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Боттас на поуле, команда Квята без очков. Пять смелых прогнозов на Гран При России
Автор:
, редактор

Перед этапом в Сочи Иван Матушкин делится не очевидными прогнозами, которые рискуют сбыться

Боттас возьмет поул

В прошлом году Валттери просто катастрофически провел сочинскую квалификацию, отстав от обладателя поула на секунду. Но это был единичный случай. До того Боттас дважды бил Хэмилтона по субботам, а еще раньше два раза становился в квалификации третьим на Williams. И тому есть объяснение.

«Сочи Автодром» – довольно простая трасса. Тут нет сверхтехничных связок, острых шпилек, резких торможений. Дави на газ да езжай вперед. А этот как раз в духе Валттери! Так что вполне вероятно, что после четырех субботних поражений подряд Боттас наконец возьмет маленький реванш.

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Валттери Боттас, Mercedes F1 W11

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

К тому же, Хэмилтон уже создал достаточно большой отрыв, чтобы не сильно бояться за чемпионат. Да и старт с поула в Сочи – далеко не всегда выгодное дело. Вспомните хоть прошлый год, где лидером после первого поворота оказался стартовавший третьим Феттель. Так что у Боттаса все карты на руках. 

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Даниилу Квяту пока ни разу не давался успешный Гран При России. Была удачная квалификация, был хороший прорыв в гонке. Но так, чтобы все сессии сложились и привели к хорошему результату – такого пока не было.

Это легко объяснить нервами российского пилота, на которого давит ответственность домашнего окружения. А как нас много лет уверяли боссы Red Bull, с давлением-то у Даниила как раз проблемы. Но есть и другая причина – машины из Фаэнцы сочинскую трассу не сильно жалуют. Заточенной под трассы вроде Спа и Монце аэродинамике в России, или, например, на Гран При Франции похвастаться нечем.

Так что можно не ждать успехов и от напарника Квята Пьера Гасли. Обуявшее его в Муджелло победное похмелье наверняка прошло, и от француза можно ждать нового подвига с выходом в Q3 в квалификации. Но для завоевания очков что Пьером, что Даниилом должно сойтись слишком много звезд.

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Ферстаппен возьмет подиум

За 5,5 лет в Формуле 1 Макс Ферстаппен завоевал 37 подиумов на 16 разных трассах. Но «Сочи Автодрома» среди них не было. Словно в отместку за вытеснение российского пилота из Red Bull наша трасса никак не хочет покоряться голландскому пилоту. Но когда-то это должно случиться.

У неудач Ферстаппена в Сочи есть свои причины. В первую очередь они собраны в области силовой установки. Но во-первых, Honda уже не так плоха. А во-вторых, и конкурентов особо не видать. 

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

После самоликвидации Ferrari в пелотоне не осталось команд, которые могли бы выпихнуть Red Bull из топ-2. Отдельные успехи Renault или Racing Point пока смотрятся скорее случайностями, собранными из ряда совпадений. В следующем году картина может измениться, так что если Макс собирается постоять на подиуме перед Владимиром Путиным, то сейчас самое время.

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Перес опередит Стролла

Не считая двух сходов Лэнса, Чеко Перес лишь раз за сезон смог опередить своего напарника в гонке. Вдумайтесь: при пяти обоюдных всеми нелюбимый рентадрайвер Стролл ведет у мексиканца со счетом 4-1. Но в Сочи Перес должен слегка поправить ситуацию.

Во-первых, Чеко – один из главных любимцев российской трассы. С первого появления «Сочи Автодрома» в календаре Ф1 и до сегодняшнего дня Перес ни разу не оставался здесь без очков. У него даже подиум есть! 

Racing Point должна хорошо себя чувствовать на Черном море: трасса ее машине подходит. А случайностей, которыми обычно пользуется Стролл, в Сочи бывает две штуки на пять лет. Так что у Чеко даже шанс побороться за подиум есть. Но главное – умыть наконец привилегированного напарника.

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Элбон обойдет Норриса в чемпионате

Умудряясь почти во всех гонках выжимать максимум из машины, Ландо Норрис большую часть сезона идет на четвертом месте в чемпионате. Его удавалось на время сдвигать Шарлю Леклеру и Лэнсу Строллу, но пилот McLaren смотрится самым стабильным середняком пелотона. Однако, в Сочи его вновь должны сместить.

Алекс Элбон в Муджелло прервал череду разочаровывающих этапов первым в карьере подиумом, и в России должен продолжить череду успехов. На не слишком требовательной к пилотам трассе тайцу главное не допустить ошибок. А еще важнее – чтобы их не допустила команда. Ведь застрять в паровозике из-за неверного времени пит-стопа в Сочи будет равно суициду. 

Однако, если все пойдет нормально, Алекс наверняка окажется выше Норриса и в гонке, и в личном зачете по ее итогам.

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Алекс Элбон, Red Bull Racing

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При России

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 6 0 4 1 21,7
Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 1 1 14,7
Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 3 10,5

Александр Элбон

(Toro Rosso)

 1 0 0 5 10
Себастьян Феттель (Ferrari) 6 2 0 2 9,2

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 6 0 0 3 8
Эстебан Окон (Renault) 2 0 0 6 7
Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 1 0 4 6,8
Серхио Перес (Racing Point) 6 0 0 3 5,3
Кевин Магнуссен (Haas) 5 0 0 5 4,4
Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4
Даниэль Риккардо (Renault) 6 3 0 6 2,3
Даниил Квят (Toro Rosso) 5 0 0 5 2
Карлос Сайнс (McLaren) 5 1 0 6 1,8
Ромен Грожан (Haas) 6 3 0 8 0,7
Лэнс Стролл (Racing Point) 3 0 0 11 0
Пьер Гасли (Red Bull) 2 1 0 14 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 15 0
Джордж Расселл (Williams) 1 1 - - -
Николя Латифи (Williams) 0        

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Пилоты Серхио Перес , Валттери Боттас , Даниил Квят , Макс Ферстаппен , Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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