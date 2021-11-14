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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Боттас: На первом круге Вольф долбил по столу

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Валттери рассказал о неудаче первого круга и ошибке с тактикой

Боттас: На первом круге Вольф долбил по столу

Валттери Боттас стартовал первым в гонке в Сан-Пауло, но уже на первом круге пропустил вперед двух пилотов Red Bull. В дальнейшем ему удалось за счет пит-стопа опередить Серхио Переса, но он так же пропустил вперед Льюиса Хэмилтона и финишировал третьим.

«Старт не был катастрофическим, но Макс провел его лучше и к первому повороту уже был впереди, – сказал Боттас. – Мы оба тормозили поздно и мне было некуда деваться. При защите от Чеко в четвертом повороте я проехал слишком широко, так что первый круг для меня вышел кошмарным.

Представляю, что Тото в этот момент долбил по столу, но я продолжал работать и рад, что Льюис был в своей собственной лиге. Все зависело от него, и он все сделал, помог нам переиграть Red Bull».

После второго пит-стопа Боттас по радио посетовал, что из-за этого команда упустила легкий шанс занять в гонке два первых места. После финиша финн подтвердил свое мнение об ошибочности командной тактики:

«По моим ощущениям, с одним пит-стопом мы проехали бы быстрее, потому что первый отрезок был очень длинным, а вторым комплектом резины был Hard. Мы должны были стать первым и вторым».

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