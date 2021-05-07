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Формула 1 / Гран При Испании Отчет о тренировке

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне

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Алонсо и Феттель по ходу сессии побывали на первой строчке, а машины Кубицы и Мазепина побывали в гравии

Боттас на 0,03 с опередил Ферстаппена на первой тренировке в Барселоне

Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При Испании, который проходит в эти выходные на трассе в Барселоне. Финн на 0,03 с опередил Макса Ферстаппена и на 0,123 с – Льюиса Хэмилтона. Все три пилота показали свои лучшие результаты во второй половине сессии на мягких шинах.

Большинство гонщиков перешли на резину Soft примерно на середине тренировки, первую половину отработав на жестких шинах (лучшее время при этом показал Хэмилтон, проехавший круг за 1:19.675). Исключениями стали пилоты Ferrari (после экватора сессии перешедшие не на Soft, а на Medium) и Фернандо Алонсо, который выехал из боксов на мягких покрышках в самом начале тренировки и благодаря этому некоторое время возглавлял протокол. В середине тренировки недолгое время на первой строчке находился и Себастьян Феттель, для которого нынешний сезон пока проходит не очень успешно.

Единственным эпизодом с участием лидеров, вышедшим за рамки рядовой работы, стало беспокойство команды Red Bull о возможных повреждениях, полученных машиной Макса Ферстаппена при проезде поребрика на выходе из 8-го поворота. Сначала Серхио Переса предупредили по радио о необходимости быть аккуратнее в этой точке трассы. А когда голландец вернулся в боксы, механики стали тщательно изучать переднюю часть днища. Чуть позже о потере элемента переднего крыла в той же точке трассы в боксы сообщил Себастьян Феттель.

Никита Мазепин закончил тренировку на последней строчке протокола, уступив 3 с половиной секунды лидеру и почти 2 с половиной – своему напарнику Мику Шумахеру. Россиянин стал участником первого заметного инцидента по ходу тренировки: примерно через 5 минут после начала сессии болид Haas занесло на выходе из 7-го поворота – и, пытаясь отловить машину, Мазепин не смог попасть в 8-й поворот. Машина оказалась в гравии, но въехала туда на сравнительно небольшой скорости – благодаря чему не получила повреждений. Пилот смог самостоятельно вернуться на трассу, и на дальнейшем ходе тренировки этот эпизод не сказался.

 

 

Чуть позже россиянин вызвал неудовольствие со стороны Шарля Леклера – пилот Ferrari посчитал, что Мазепин создал ему помеху на быстром круге и прокомментировал это в радиоэфире словами «Мазепин никогда не изменится».

Команда Haas также сообщила в соцсетях, что к Гран При Испании для российского пилота был изготовлен новый ложемент сиденья – однако по ходу первых выездов на трассу Никита испытал определенный дискомфорт и примерно на экваторе сессии вернулся к ложементу, использовавшемуся ранее. При этом об управляемости болида Мазепин по ходу радиообмена с командой высказывался в позитивном ключе.

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Из 20-ти постоянных участников чемпионата мира в первой тренировке приняли участие только 18: Кими Райкконена и Джорджа Расселла за рулем болидов Alfa Romeo и Williams подменили Роберт Кубица и Рой Ниссани. Примечательно, что поляк оказался медленнее израильтянина – и вдобавок стал причиной появления красных флагов, когда на 45-й минуте тренировки машину Кубицы занесло при прохождении 10-го поворота и вытащило в гравийную зону безопасности.

 

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Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 25 1'18.504    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 19 1'18.537 0.033 0.033
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 22 1'18.627 0.123 0.090
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 24 1'18.944 0.440 0.317
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari 25 1'18.996 0.492 0.052
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari 22 1'19.020 0.516 0.024
7 France Пьер Гасли AlphaTauri 26 1'19.062 0.558 0.042
8 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 24 1'19.234 0.730 0.172
9 Mexico Серхио Перес Red Bull 17 1'19.349 0.845 0.115
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 25 1'19.429 0.925 0.080
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri 22 1'19.669 1.165 0.240
12 France Эстебан Окон Alpine 25 1'19.681 1.177 0.012
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 23 1'19.694 1.190 0.013
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren 24 1'19.732 1.228 0.038
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine 25 1'19.950 1.446 0.218
16 Canada Николя Латифи Williams 25 1'20.270 1.766 0.320
17 Israel Рой Ниссани Williams 23 1'20.700 2.196 0.430
18 Germany Мик Шумахер Haas 23 1'20.766 2.262 0.066
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 13 1'21.887 3.383 1.121
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 22 1'21.976 3.472 0.089
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Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Автор Кирилл Качнов

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