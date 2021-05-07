Валттери Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран При Испании, который проходит в эти выходные на трассе в Барселоне. Финн на 0,03 с опередил Макса Ферстаппена и на 0,123 с – Льюиса Хэмилтона. Все три пилота показали свои лучшие результаты во второй половине сессии на мягких шинах.

Большинство гонщиков перешли на резину Soft примерно на середине тренировки, первую половину отработав на жестких шинах (лучшее время при этом показал Хэмилтон, проехавший круг за 1:19.675). Исключениями стали пилоты Ferrari (после экватора сессии перешедшие не на Soft, а на Medium) и Фернандо Алонсо, который выехал из боксов на мягких покрышках в самом начале тренировки и благодаря этому некоторое время возглавлял протокол. В середине тренировки недолгое время на первой строчке находился и Себастьян Феттель, для которого нынешний сезон пока проходит не очень успешно.

Единственным эпизодом с участием лидеров, вышедшим за рамки рядовой работы, стало беспокойство команды Red Bull о возможных повреждениях, полученных машиной Макса Ферстаппена при проезде поребрика на выходе из 8-го поворота. Сначала Серхио Переса предупредили по радио о необходимости быть аккуратнее в этой точке трассы. А когда голландец вернулся в боксы, механики стали тщательно изучать переднюю часть днища. Чуть позже о потере элемента переднего крыла в той же точке трассы в боксы сообщил Себастьян Феттель.

Никита Мазепин закончил тренировку на последней строчке протокола, уступив 3 с половиной секунды лидеру и почти 2 с половиной – своему напарнику Мику Шумахеру. Россиянин стал участником первого заметного инцидента по ходу тренировки: примерно через 5 минут после начала сессии болид Haas занесло на выходе из 7-го поворота – и, пытаясь отловить машину, Мазепин не смог попасть в 8-й поворот. Машина оказалась в гравии, но въехала туда на сравнительно небольшой скорости – благодаря чему не получила повреждений. Пилот смог самостоятельно вернуться на трассу, и на дальнейшем ходе тренировки этот эпизод не сказался.

Чуть позже россиянин вызвал неудовольствие со стороны Шарля Леклера – пилот Ferrari посчитал, что Мазепин создал ему помеху на быстром круге и прокомментировал это в радиоэфире словами «Мазепин никогда не изменится».

Команда Haas также сообщила в соцсетях, что к Гран При Испании для российского пилота был изготовлен новый ложемент сиденья – однако по ходу первых выездов на трассу Никита испытал определенный дискомфорт и примерно на экваторе сессии вернулся к ложементу, использовавшемуся ранее. При этом об управляемости болида Мазепин по ходу радиообмена с командой высказывался в позитивном ключе.

Из 20-ти постоянных участников чемпионата мира в первой тренировке приняли участие только 18: Кими Райкконена и Джорджа Расселла за рулем болидов Alfa Romeo и Williams подменили Роберт Кубица и Рой Ниссани. Примечательно, что поляк оказался медленнее израильтянина – и вдобавок стал причиной появления красных флагов, когда на 45-й минуте тренировки машину Кубицы занесло при прохождении 10-го поворота и вытащило в гравийную зону безопасности.

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