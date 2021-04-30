Валттери Боттас на болиде команды Mercedes показал лучшее время в первой тренировке Гран При Португалии. Финн на 0,025 с опередил Макса Ферстаппена на Red Bull – оба гонщика (как и большинство их соперников) проехали свои самые быстрые круги на мягких шинах.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал 3-й результат (показав лучший результат на одном из секторов), но отстал от напарника на треть секунды. Не обошлось без традиционных жалоб британца на поведение чемпионского болида: связавшись с командой по ходу первой серии кругов, Хэмилтон назвал свою машину «неуправляемой».

В свою очередь, Ферстаппен вскоре после выезда на трассу на мягких шинах пожаловался на серьезную вибрацию: «Вибрация такая, как будто у меня огромная проплешина. Мне трясет так, что я мало что вижу вокруг. И похоже, придется к стоматологу сходить на следующей неделе», – заявил голландец по радио. Впрочем, побывав в боксах, гонщик Red Bull вернулся на трассу (и показал 2-е время, а также лучшие результаты на двух секторах из трех) на том же комплекте шин.

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На мягкие шины большинство пилотов перешло во второй половине сессии – после того как провело первую на жесткой резине. Исключениями стали Фернадо Алонсо, который работал с теми же типами покрышек в обратном порядке, и пилоты Haas. И Мик Шумахер, и Никита Мазепин начали уик-энд с серии в 10-11 кругов на покрышках средней жесткости, после чего перешли к работе с наиболее мягкой резиной. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив 4,5 секунды лидеру и больше двух секунд – товарищу по команде.

Тренировка стала первым заездом в рамках Гран При Формулы 1 для Каллума Илотта, который подменил Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo. 22-летний юниор Ferrari ранее дважды пилотировал болид итало-швейцарской команды на тестах, а прошлой осенью должен был проехать первую тренировку Гран При Айфеля за рулем Haas – однако тогда пятничные заезды были отменены из-за плохой погоды. На этот раз погода не помешала британцу провести полноценную тренировку, на которой действующий вице-чемпион Формулы 2 показал 17-й результат.