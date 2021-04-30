Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане
Льюис Хэмилтон объявил болид Mercedes «неуправляемым», а Макса Ферстаппена вибрации заставили задуматься о визите к стоматологу
Валттери Боттас на болиде команды Mercedes показал лучшее время в первой тренировке Гран При Португалии. Финн на 0,025 с опередил Макса Ферстаппена на Red Bull – оба гонщика (как и большинство их соперников) проехали свои самые быстрые круги на мягких шинах.
Действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал 3-й результат (показав лучший результат на одном из секторов), но отстал от напарника на треть секунды. Не обошлось без традиционных жалоб британца на поведение чемпионского болида: связавшись с командой по ходу первой серии кругов, Хэмилтон назвал свою машину «неуправляемой».
В свою очередь, Ферстаппен вскоре после выезда на трассу на мягких шинах пожаловался на серьезную вибрацию: «Вибрация такая, как будто у меня огромная проплешина. Мне трясет так, что я мало что вижу вокруг. И похоже, придется к стоматологу сходить на следующей неделе», – заявил голландец по радио. Впрочем, побывав в боксах, гонщик Red Bull вернулся на трассу (и показал 2-е время, а также лучшие результаты на двух секторах из трех) на том же комплекте шин.
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На мягкие шины большинство пилотов перешло во второй половине сессии – после того как провело первую на жесткой резине. Исключениями стали Фернадо Алонсо, который работал с теми же типами покрышек в обратном порядке, и пилоты Haas. И Мик Шумахер, и Никита Мазепин начали уик-энд с серии в 10-11 кругов на покрышках средней жесткости, после чего перешли к работе с наиболее мягкой резиной. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив 4,5 секунды лидеру и больше двух секунд – товарищу по команде.
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Тренировка стала первым заездом в рамках Гран При Формулы 1 для Каллума Илотта, который подменил Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo. 22-летний юниор Ferrari ранее дважды пилотировал болид итало-швейцарской команды на тестах, а прошлой осенью должен был проехать первую тренировку Гран При Айфеля за рулем Haas – однако тогда пятничные заезды были отменены из-за плохой погоды. На этот раз погода не помешала британцу провести полноценную тренировку, на которой действующий вице-чемпион Формулы 2 показал 17-й результат.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Отрыв
|Отставание
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|31
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|23
|0.025
|0.025
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|22
|0.198
|0.173
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|27
|0.236
|0.038
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|32
|0.319
|0.083
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|31
|0.796
|0.477
|7
|Джордж Расселл
|Williams
|29
|0.881
|0.085
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|26
|0.987
|0.106
|9
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|27
|1.032
|0.045
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|27
|1.152
|0.120
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|29
|1.246
|0.094
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|31
|1.347
|0.101
|13
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|28
|1.442
|0.095
|14
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|31
|1.655
|0.213
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|25
|1.733
|0.078
|16
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|31
|1.757
|0.024
|17
|Каллум Илотт
|Alfa Romeo
|21
|2.158
|0.401
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|29
|2.291
|0.133
|19
|Николя Латифи
|Williams
|29
|2.645
|0.354
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|29
|4.576
|1.931
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Кирилл Качнов