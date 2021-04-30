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Формула 1 / Гран При Португалии Отчет о тренировке

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

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Льюис Хэмилтон объявил болид Mercedes «неуправляемым», а Макса Ферстаппена вибрации заставили задуматься о визите к стоматологу

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

Валттери Боттас на болиде команды Mercedes показал лучшее время в первой тренировке Гран При Португалии. Финн на 0,025 с опередил Макса Ферстаппена на Red Bull – оба гонщика (как и большинство их соперников) проехали свои самые быстрые круги на мягких шинах.

Действующий чемпион Льюис Хэмилтон показал 3-й результат (показав лучший результат на одном из секторов), но отстал от напарника на треть секунды. Не обошлось без традиционных жалоб британца на поведение чемпионского болида: связавшись с командой по ходу первой серии кругов, Хэмилтон назвал свою машину «неуправляемой».

В свою очередь, Ферстаппен вскоре после выезда на трассу на мягких шинах пожаловался на серьезную вибрацию: «Вибрация такая, как будто у меня огромная проплешина. Мне трясет так, что я мало что вижу вокруг. И похоже, придется к стоматологу сходить на следующей неделе», – заявил голландец по радио. Впрочем, побывав в боксах, гонщик Red Bull вернулся на трассу (и показал 2-е время, а также лучшие результаты на двух секторах из трех) на том же комплекте шин.

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На мягкие шины большинство пилотов перешло во второй половине сессии – после того как провело первую на жесткой резине. Исключениями стали Фернадо Алонсо, который работал с теми же типами покрышек в обратном порядке, и пилоты Haas. И Мик Шумахер, и Никита Мазепин начали уик-энд с серии в 10-11 кругов на покрышках средней жесткости, после чего перешли к работе с наиболее мягкой резиной. Россиянин в итоге оказался на последней строчке, уступив 4,5 секунды лидеру и больше двух секунд – товарищу по команде.

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Тренировка стала первым заездом в рамках Гран При Формулы 1 для Каллума Илотта, который подменил Антонио Джовинацци за рулем Alfa Romeo. 22-летний юниор Ferrari ранее дважды пилотировал болид итало-швейцарской команды на тестах, а прошлой осенью должен был проехать первую тренировку Гран При Айфеля за рулем Haas – однако тогда пятничные заезды были отменены из-за плохой погоды. На этот раз погода не помешала британцу провести полноценную тренировку, на которой действующий вице-чемпион Формулы 2 показал 17-й результат.

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 31    
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 23 0.025 0.025
3 Mexico Серхио Перес Red Bull 22 0.198 0.173
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 27 0.236 0.038
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 32 0.319 0.083
6 France Пьер Гасли AlphaTauri 31 0.796 0.477
7 United Kingdom Джордж Расселл Williams 29 0.881 0.085
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 26 0.987 0.106
9 Spain Карлос Сайнс Ferrari 27 1.032 0.045
10 France Эстебан Окон Alpine 27 1.152 0.120
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin 29 1.246 0.094
12 Australia Даниэль Риккардо McLaren 31 1.347 0.101
13 Japan Юки Цунода AlphaTauri 28 1.442 0.095
14 Spain Фернандо Алонсо Alpine 31 1.655 0.213
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 25 1.733 0.078
16 Germany Себастьян Феттель Aston Martin 31 1.757 0.024
17 United Kingdom Каллум Илотт Alfa Romeo 21 2.158 0.401
18 Germany Мик Шумахер Haas 29 2.291 0.133
19 Canada Николя Латифи Williams 29 2.645 0.354
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas 29 4.576 1.931
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Ральф Шумахер о Боттасе: Он меня очень разочаровал

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Ральф Шумахер о Боттасе: Он меня очень разочаровал
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Кирилл Качнов

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