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Прошлой осенью, когда потерявший место в Mercedes Валттери Боттас объявил от переходе в Alfa Romeo, его контракт казался шагом отчаяния: команда была одной из слабейших в пелотоне, с большим трудом зарабатывая редкие очки.

Однако смена регламента заметно помогла коллективу: он не только покинул последние строчки протоколов, но и уверенно держится пятым в Кубке конструкторов.

На недавнем Гран При Испании Боттас подтвердил силу Alfa Romeo, финишировав на шестой позиции. Благодаря тактике с двумя пит-стопами против трех у большинства соперников Валттери в какой-то момент поднялся даже до третьего места, а потом долго держался четвертым.

Однако в самой концовке он ничего не смог противопоставить Карлосу Сайнсу из Ferraro и своему бывшему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону.

Как рассказал финн, в этот раз его команда пошла на осознанный риск, однако тот не оправдался.

«Когда ты оказываешься на таких позициях, видишь, что происходил у других, а твоя гонка складывается успешно, то невольно начинаешь думать: "А ведь это может быть мой день", – признался Валттери на медиа-сессии после финиша. – Но если говорить о тактике, то сегодня мы рискнули. Мы решили сделать последний отрезок длинным. Вот только он оказался слишком длинным: шины под конец уже не выдерживали. Но мы попытались.

Сегодня мы могли выбирать: просто биться за звание лучших среди остальных или же замахнуться на нечто большее? Мы попробовали поспорить [с топ-командами], но этот план не сработал.

Но риск, в действительности, был невелик, так как особой угрозы сзади не было».

Боттас добавил, что по чистой скорости Alfa Romeo сейчас не имеет возможности соперничать с Red Bull, Ferrari или Mercedes.

«Пожалуй, такого темпа у нас нет, – согласился он. – Возможно, с теми сложностями, что возникли у Льюиса под конец, да еще будь наш отрезок покороче, что-то и могло бы получиться. Впрочем, это все равно хороший результат».

Валттери добавил, что в концовке гонки спросил команду о возможности побороться за бонус лучшего круга – однако к тому моменту выигрывал у Эстебана Окона из Alpine недостаточно, чтобы переобуться в свежие шины и сохранить позицию.

По итогам шести Гран При Боттас занимает восьмое место в общем зачете Ф1, уступая всего одно очко Ландо Норрису из McLaren. Шесть верхних позиций занимают гонщики трех топ-команд.