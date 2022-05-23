Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Леклер: Сход в Испании огорчил меня меньше, чем второе место в Майами Следующая / Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Боттас: Мы рискнули с тактикой, чтобы поспорить с топ-командами

Финский пилот рассказал, что в Барселоне его команде Alfa Romeo захотелось не просто стать лучшей в средней группе пелотона, но и замахнуться на большее.

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Боттас: Мы рискнули с тактикой, чтобы поспорить с топ-командами
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошлой осенью, когда потерявший место в Mercedes Валттери Боттас объявил от переходе в Alfa Romeo, его контракт казался шагом отчаяния: команда была одной из слабейших в пелотоне, с большим трудом зарабатывая редкие очки.

Однако смена регламента заметно помогла коллективу: он не только покинул последние строчки протоколов, но и уверенно держится пятым в Кубке конструкторов. 

На недавнем Гран При Испании Боттас подтвердил силу Alfa Romeo, финишировав на шестой позиции. Благодаря тактике с двумя пит-стопами против трех у большинства соперников Валттери в какой-то момент поднялся даже до третьего места, а потом долго держался четвертым. 

Однако в самой концовке он ничего не смог противопоставить Карлосу Сайнсу из Ferraro и своему бывшему напарнику по Mercedes Льюису Хэмилтону. 

Как рассказал финн, в этот раз его команда пошла на осознанный риск, однако тот не оправдался. 

«Когда ты оказываешься на таких позициях, видишь, что происходил у других, а твоя гонка складывается успешно, то невольно начинаешь думать: "А ведь это может быть мой день", – признался Валттери на медиа-сессии после финиша. – Но если говорить о тактике, то сегодня мы рискнули. Мы решили сделать последний отрезок длинным. Вот только он оказался слишком длинным: шины под конец уже не выдерживали. Но мы попытались. 

Сегодня мы могли выбирать: просто биться за звание лучших среди остальных или же замахнуться на нечто большее? Мы попробовали поспорить [с топ-командами], но этот план не сработал.  

Но риск, в действительности, был невелик, так как особой угрозы сзади не было». 

Боттас добавил, что по чистой скорости Alfa Romeo сейчас не имеет возможности соперничать с Red Bull, Ferrari или Mercedes.

«Пожалуй, такого темпа у нас нет, – согласился он. – Возможно, с теми сложностями, что возникли у Льюиса под конец, да еще будь наш отрезок покороче, что-то и могло бы получиться. Впрочем, это все равно хороший результат». 

Валттери добавил, что в концовке гонки спросил команду о возможности побороться за бонус лучшего круга – однако к тому моменту выигрывал у Эстебана Окона из Alpine недостаточно, чтобы переобуться в свежие шины и сохранить позицию.  

По итогам шести Гран При Боттас занимает восьмое место в общем зачете Ф1, уступая всего одно очко Ландо Норрису из McLaren. Шесть верхних позиций занимают гонщики трех топ-команд. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Леклер: Сход в Испании огорчил меня меньше, чем второе место в Майами
Предыдущая новость

Леклер: Сход в Испании огорчил меня меньше, чем второе место в Майами
Следующая новость

Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул

Гонка в Барселоне возродила у Mercedes надежды на титул
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Магнуссен обвинил Хэмилтона в аварии, а потом передумал Гран При Испании
Формула 1

Магнуссен обвинил Хэмилтона в аварии, а потом передумал

Хэмилтон: Без аварии я бился бы с пилотами Red Bull Гран При Испании
Формула 1

Хэмилтон: Без аварии я бился бы с пилотами Red Bull

Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик Гран При Испании
Формула 1

Отставание от Расселла поставило Хэмилтона в тупик

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes Гран При Испании
Формула 1

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes

Боттас отказался признать Расселла особенным соперником
Формула 1

Боттас отказался признать Расселла особенным соперником

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Гран При Испании: дуэли в квалификациях Гран При Испании
Формула 1

Гран При Испании: дуэли в квалификациях

В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1 Гран При Майами
Формула 1

В Alfa Romeo назвали главную проблему Чжоу в Ф1

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала Гран При Майами
Формула 1

Боттас объяснил ошибку: Засмотрелся на Mercedes в зеркала

Самое важное:

Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки
Формула 1 Формула 1

Хорнер пригрозил: Семь команд Ф1 пропустят четыре последние гонки

Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull
Формула 1 Формула 1

Хэмилтона заподозрили в прикосновении к крылу Red Bull

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году
Формула 1 Формула 1

Бинотто подколол Mercedes: Они уже как мы в 2021 году

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо
Формула 1 Формула 1

Глава McLaren признался, что разочарован в Риккардо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.