Боттас: Мы больше других теряем из-за разреженного воздуха

Пилоты Mercedes не смогли попасть на первый ряд стартового поля Гран При Бразилии из-за особенностей работы своих моторов, на характеристиках которых плотность воздуха сказывается сильнее, чем на показателях силовых агрегатов других марок. Такое мнение по завершении субботних заездов высказал в паддоке бразильской трассы Валттери Боттас.

«Этот момент дает о себе знать. Еще в Мехико мы были одной из команд, которые больше других теряли из-за разреженного воздуха. И сейчас история повторяется: мы по-прежнему теряем время на прямых – там разница заметна сильнее всего. Особенно когда приходится ехать в горку. Мы не ожидали, что наши потери будут так велики».

Сан-Паулу находится на высоте 800 метров над уровнем моря. Это сравнительно немного по сравнению с Мехико (2 000 метров) – однако, по словам технического директора немецкой команды Джеймса Эллисона, по-прежнему играет свою роль. При этом Эллисон отмечает, что отставание от соперников в Мехико и Сан-Паулу вполне может быть обратной стороной преимущества на других этапах.

«Задача мотористов – спроектировать турбину так, чтобы она максимально эффективно работала на протяжении всего сезона. Можно создать нагнетатель, который обеспечит нужную отдачу в Мехико, но он тогда окажется слишком большим, будет не так быстро выходить на нужные обороты – и на этом вы будете терять время на других трассах. Так что, тут нужен компромисс. И если посмотреть на предыдущие сезоны, в Мехико и Сан-Паулу мы обычно чуть в худшей форме, чем обычно. Наверное, это значит, что мы подошли к вопросу чуть по-другому – не так, как конкуренты».

Также технический директор Mercedes сообщил, что работа команды над машиной перед квалификацией и по ее ходу немного осложнилась из-за информации, полученной по итогам третьей тренировки. Инженеры коллектива пришли к выводу, что при использующихся настройках пилоты рискуют столкнуться с перегревом шин.

«Мы постепенно пришли к мысли, что движемся не в том направлении – и только в третьем сегменте квалификации смогли подравняться с другими и собрать хороший круг, который, впрочем, не был достаточно хорош для поула. Можно сказать, мы слишком поздно поняли, что идем не туда – а борьба идет слишком плотная, и такие моменты сразу сказываются на результате. Если бы мы разобрались со всем чуть раньше, то и на старте могли бы быть повыше».