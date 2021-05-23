Боттас: Мои интересы выше командных

Валттери Боттас провел квалификацию в Монако значительно лучше своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Сегодня финн будет стартовать с третьей позиции, в то время как его напарник – с седьмой.

На прошлом этапе в Барселоне Боттас в какой-то момент оказался впереди Хэмилтона из-за разных стратегий, и получил от команды приказ пропустить британца. Финн уверяет, что сделал это лишь потому, что в той ситуации борьба не имела смысла. Но в равном положении Боттас обещает ставить на первое место собственные интересы.

«Все зависит от того, о чем меня просят, – сказал Боттас. – Пилот всегда отдает приоритет собственному результату. В такой ситуации, как в Барселоне, мы с Льюисом были на разных стратегиях и я не боролся за победу. Это отдельный случай. Но в целом для меня своя гонка в приоритете.

Это командный спорт, но личные результаты тоже важны. И свои интересы я ставлю выше командных».