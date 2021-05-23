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Формула 1 / Гран При Монако Новости

Боттас: Мои интересы выше командных

Автор:
, редактор

Пилот Mercedes не собирается жертвовать собой ради Хэмилтона

Боттас: Мои интересы выше командных

Валттери Боттас провел квалификацию в Монако значительно лучше своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Сегодня финн будет стартовать с третьей позиции, в то время как его напарник – с седьмой. 

На прошлом этапе в Барселоне Боттас в какой-то момент оказался впереди Хэмилтона из-за разных стратегий, и получил от команды приказ пропустить британца. Финн уверяет, что сделал это лишь потому, что в той ситуации борьба не имела смысла. Но в равном положении Боттас обещает ставить на первое место собственные интересы.

«Все зависит от того, о чем меня просят, – сказал Боттас. – Пилот всегда отдает приоритет собственному результату. В такой ситуации, как в Барселоне, мы с Льюисом были на разных стратегиях и я не боролся за победу. Это отдельный случай. Но в целом для меня своя гонка в приоритете.

Это командный спорт, но личные результаты тоже важны. И свои интересы я ставлю выше командных».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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