Боттас: Многие пилоты Ф1 хотят выступить в ралли, но им не позволяют

Пилот Mercedes Валттери Боттас принял участие в Ралли Арктики, первом этапе чемпионата Финляндии по ралли. Уже в третий раз финну удалось завершить эту гонку в первой десятке.

После финиша Боттас отметил, что ежегодной участие в Ралли Арктики помогает ему поддерживать навыки пилотажа во время зимней паузы в Формуле 1.

«Всегда чувствую, что участие в ралли поддерживает мои другие гоночные навыки. Мне кажется важным держать навыки контроля над машиной в форме во время зимней паузы. Ралли работает, потому что оно сильно отличается от Ф1, это совершенно другой вызов. Для пилота Ф1 ралли кажется более расслабленной гонкой. Тут меньше народа, и это скорее развлечение, чем серьезная борьба. Знаю, что многие другие пилоты Ф1 хотели бы выступить в ралли, но не всем позволяют», – цитирует Боттаса F1i.