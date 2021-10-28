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Формула 1 / Гран При США Новости

Боттас: Мне больше менять моторы не нужно

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По словам пилота  Mercedes, инженеры нашли и исправили все неисправности

Боттас: Мне больше менять моторы не нужно

Перед Гран При США Валттери Боттасу опять заменили двигатель, поставив уже шестой агрегат с начала года. Прежде в Турции пятый мотор получил его напарник Льюис Хэмилтон.

Переживания команды и ее болельщиков оказались связаны с тем, что даже руководитель коллектива Тото Вольф признавал, что в Mercedes не до конца понимают причины в нарушении работы силовых установок, а потому не могут предсказать их дальнейшую надежность.

Но после гонки в Остине Боттас заявил, что по его сведениям проблемы обнаружены и исправлены.

«Я правда надеюсь, что для меня замены моторов закончились, – сказал Боттас. – У меня в запасе две старые силовые установки, и насколько мне известно после обследования инженеры не нашли в них никаких проблем. Скрещиваю пальцы и говорю, что намерен проехать все оставшиеся гонки без штрафов за замену двигателя.

Сейчас мы ведем очень плотную борьбу в чемпионате, и даже потеря пяти позиций на старте обходится очень дорого. Думаю, мне просто немного не повезло. Когда мы ставим новую силовую установку, мы прежде тщательно ее тестируем. Но в моем случае что-то пошло не так, и возникли неисправности.

Но я правда считаю, что мы все исправили, и больше проблем не возникнет».

Дополнительная информация: Адам Купер

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