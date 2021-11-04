Боттас: Между Хэмилтоном и Ферстаппеном нет личной вражды

В этом сезоне борьба Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена неоднократно доходила до столкновений на трассе и обвинений в прессе. Однако партнер Хэмилтона по Mercedes Валттери Боттас не считает, что между пилотами есть личная неприязнь.

«Не думаю, что там есть что-то личное, – сказал Боттас. – Понятно, когда вы вместе стоите на подиуме после борьбы колесо в колесо, у вас еще плещет адреналин и может показаться, что между вами есть напряжение. Но в нашем спорте такое совершенно нормально».

В этом сезоне Ферстаппен и Хэмилтон 10 раз делили подиум, но стоя там с ними вместе после гонки в Стамбуле, Боттас не заметил проблем:

«Если взять Турцию, то я видел, как они болтали, и не заметил ничего ненормального между ними. Это соревнование и ты не пытаешься дружить с тем, с кем жестко боролся на трассе. Но Льюис с Максом оба взрослые и знают, что таков уж наш спорт».