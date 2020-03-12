Боттас: Mercedes без проблем откажется от DAS
Пилот немецкой команды готов отказаться от новинки, чтобы не быть исключенным из результатов Гран При Австралии.
В Red Bull сочли новую систему руления DAS от Mercedes нелегальной и, по слухам, собираются опротестовать ее после Гран При Австралии. DAS позволяет пилотам менять схождение колес во время движения, что окажет им пользу на стадии торможения. Однако Валттери Боттас не видит трагедии в возможной потери системы из-за протеста.
«Уверен, мы будем использовать DAS на каких-то прямых, – сказал Боттас. – В зависимости от того, какой это круг, какая сессия, и все прочее. Мы рады, что она у нас есть, и надеемся получить от нее преимущество.
Мы бы хотели ее использовать, но риск, что нас из-за нее снимут, пусть оценивает команда. Коротко говоря, мы хотим ее оставить, но если риск слишком велик, то мы без проблем от нее откажемся».
Сразу после появления DAS на предсезонных тестах в феврале многие сочли ее нелегальной, однако в Mercedes заверили, что консультировались с FIA и федерация не нашла ничего запрещенного в такой системе.
Дополнительная информация: Адам Купер
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Боттас: Mercedes без проблем откажется от DAS
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