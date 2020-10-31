Боттас: Круг был прекрасен – руки до сих пор трясутся

Борьба за поул на Гран При Эмилии-Романьи между пилотами Mercedes оказалась традиционно плотной. В первом сегменте Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона не разделили всего восемь тысячных секунды, во втором – пятьдесят восемь тысячных. На этом фоне итоговый отрыв в девяносто семь тысячных выглядит уже достаточно большим.

По словам финского пилота, по ходу квалификации ему удалось добиться заметного прогресса – в том числе благодаря риску, на который Боттас пошел в решающей попытке.

«Мне было над чем поработать, – рассказал пилот после окончания квалификации. – Я чувствовал, что есть запас во 2-м и 3-м повороте, а также в самом конце круга. В частности, в последней связке, когда я попытался выжать из машины побольше, каждый раз ее поведение становилось нестабильным.

Мои действия в последней попытке были рискованными – но отступать в тот момент было некуда. Я рискнул – и машина в нужный момент повернула просто идеально. Это было настолько прекрасно, что руки до сих пор немного трясутся.

Теперь нам предстоит серьезная схватка в гонке. Тут один из самых длинных разгонов от старта до первого поворота – и Льюис с Максом наверняка не будут тупо ехать следом за мной».