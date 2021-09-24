Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

Валттери Боттас завершил с лучшим временем обе пятничные тренировки Гран При России. После сессий финн отметил, что сразу попал в настройки болида и почувствовал уверенность в нем.

«Всегда можно сделать что-то лучше, но по времени и ощущениям это был хороший день, – сказал Боттас. – Я чувствовал уверенность в машине, у нее был хороший баланс, пришлось совсем небольшие поправки внести. Я мог сосредоточиться на пилотаже и нашел маленькие улучшения тут и там, но мне было комфортно и на коротких отрезках, и на длинных».

При этом Боттас не знает, что позволяет ему быть успешным в Сочи: «Хотел бы я знать. На этой трассе мне удается поймать ритм, я наслаждаюсь поворотами такого типа. Конечно, всегда что-то можно улучшить, но пока все идет хорошо».