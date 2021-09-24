Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму Следующая / Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии
Формула 1 / Гран При России Новости

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

Автор:
, редактор

Валттери остался доволен первым днем Гран При России

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

Валттери Боттас завершил с лучшим временем обе пятничные тренировки Гран При России. После сессий финн отметил, что сразу попал в настройки болида и почувствовал уверенность в нем.

«Всегда можно сделать что-то лучше, но по времени и ощущениям это был хороший день, – сказал Боттас. – Я чувствовал уверенность в машине, у нее был хороший баланс, пришлось совсем небольшие поправки внести. Я мог сосредоточиться на пилотаже и нашел маленькие улучшения тут и там, но мне было комфортно и на коротких отрезках, и на длинных».

При этом Боттас не знает, что позволяет ему быть успешным в Сочи: «Хотел бы я знать. На этой трассе мне удается поймать ритм, я наслаждаюсь поворотами такого типа. Конечно, всегда что-то можно улучшить, но пока все идет хорошо».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму

Предыдущая новость

Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму

Следующая новость

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу

1 ч
2
Формула 1

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

6 ч
3
Формула 1

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах

4 ч
4
Формула 1

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма

5 ч
5
Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

1 дн
Самое важное:
Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу
Формула 1

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу

1 ч
Джовинацци объяснил аварию на тренировке в Сочи
Формула 1

Джовинацци объяснил аварию на тренировке в Сочи

2 ч
Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев
Формула 1

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

2 ч
Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии
Формула 1

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

3 ч
Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи
Формула 1

Боттас: Хотел бы я знать, почему быстр в Сочи

3 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев Гран При России
Формула 1

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии Гран При России
Формула 1

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму Гран При России
Формула 1

Хэмилтон: Надо использовать штраф Ферстаппена по-максимуму

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes Гран При России
Формула 1

Боттас согласился выполнять командные приказы Mercedes

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи Гран При России
Формула 1

Боттас назвал трех главных конкурентов Mercedes в Сочи

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи Гран При России
Формула 1

Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи

Марко: Не хотим завоевать титул после 8 аварий Гран При России
Формула 1

Марко: Не хотим завоевать титул после 8 аварий

Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull
Формула 1

Технический анализ: что спасло голову Хэмилтона от удара Red Bull

Самое читаемое Сегодня

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу
Формула 1 Формула 1

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье
Формула 1 Формула 1

Ф1 задумалась о переносе квалификации в Сочи на воскресенье

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен о смене мотора: Дело не только в результатах

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма
Формула 1 Формула 1

Mercedes стали лучшими в FP2 в Сочи, Боттас быстрее Хэма

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон
Формула 1 Формула 1

Судьи ГП России предупредили пилотов не делать как Хэмилтон

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика
Формула 1 Формула 1

Глава Haas: Мы не объявляли пилотов раньше из-за Мика

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен
Формула 1 Формула 1

Ферстаппену поменяли мотор. Старт из задних рядов неизбежен

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках
СМП РСКГ СМП РСКГ

Езда на фуре и 200 тысяч в месяц: работа механиком в русских гонках

Самое важное:

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу
Формула 1 Формула 1

Леклер раскрыл стратегию прорыва: Прижмусь поближе к Максу

Джовинацци объяснил аварию на тренировке в Сочи
Формула 1 Формула 1

Джовинацци объяснил аварию на тренировке в Сочи

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев
Формула 1 Формула 1

Гасли въехал в бордюр и задумался о хрупкости крыльев

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии
Формула 1 Формула 1

Норрис: В России ощущения более сомнительные, чем в Италии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.