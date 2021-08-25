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Формула 1 Новости

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался

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Валттери рассчитывает на поддержку Льюиса в борьбе за место в Mercedes

Боттас: Хэмилтон хочет, чтобы я остался

Mercedes все еще не объявила имя напарника Льюиса Хэмилтона на 2022 год. Команда выбирает между Валттери Боттасом и Джорджем Расселлом. По слухам, в Mercedes уже почти решили нанять Расселла. Однако у Боттаса в команде есть сильный сторонник – сам Хэмилтон.

По крайней мере, Валттери уверен, что Льюис его поддерживает.

«Льюис мне прямо сказал, что хочет, чтобы его напарником был я, – сказал Боттас финскому каналу MTV. – Мы вместе очень хорошо работаем. Но факт в том, что пилоты особо не влияют на подобные решения. За нами стоит более крупная система, которая и решает такие вопросы».

Ранее ходили слухи, что Хэмилтон влиял на продление контрактов Боттаса с Mercedes, поддерживая кандидатуру финна.

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