Боттас испортил Хюлькенбергу последнюю гонку. Пояснение Нико

Нико Хюлькенберг в Абу-Даби провел последнюю гонку в Формуле-1. Немец долго держался на восьмом месте, но ближе к финишу начал терять позиции, а на последнем круге пропустил сразу двух соперников, выпав из первой десятки.

По мнению пилота Renault, ключевым стал момент перед его единственным пит-стопом, когда он не смог сдержать позади Валттери Боттаса.

«Гонка могла бы получиться очень хорошей, если бы не Боттас, – сказал Хюлькенберг. – Он обогнал меня на круг раньше, чем мне было нужно. Из-за этого я потерял две секунды, которых не хватило, чтобы выехать перед Ландо [Норрисом] после пит-стопа. Думаю, окажись я впереди него, на свободном пространстве, смог бы использовать отличную стратегию Soft-Medium. Тогда долгая езда на мягких шинах бы окупилась.

К сожалению, вышло не так и я попал в “грязный воздух” на 30 кругов, что сожрало мои шины. Темп был очень высок, Карлос [Сайнс] и Даниэль [Риккардо] давили сзади, так что не было времени отдыхать и беречь шины. В конце мы за это поплатились – резина износилась и я не смог сохранить 10-е место».

Несмотря на износ шин в конце гонки, Хюлькенберг не считает, что ему помог бы второй пит-стоп.

«Мы не обсуждали такой вариант, – сказал немец. – Мы уже проиграли позиции Пересу, Квяту, которые стартовали на обратной стратегии и получили из-за этого преимущество. Так что второй пит-стоп не вернул бы нас на позицию перед ними. Вы видели, что Даниэль финишировал 11-м. А у меня было хорошее место, мы просто пытались его удержать».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги