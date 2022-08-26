Боттас: Инвестиции Audi позволят Sauber побеждать

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В пятницу по ходу уик-энда в Спа Ausi объявила, что дебютирует в Формуле 1 в 2026 году в роли поставщика моторов. Концерн пообещал назвать команду-партнера до конца календарного года, но мало кто сомневается, что это будет Sauber.

Окончательно такую точку зрения подтвердил поспешный отказ Alfa Romeo, которая сейчас красит машины из Хилвиля в свои цвета, от сотрудничества после завершения 2023 года.

Нынешние владельцы Sauber из фонда Finn Rausing, как говорят источники, согласились принять предложение Audi о покупке контрольного пакета на условиях дополнительных инвестиций в команду в размере 250 млн фунтов.

Столь значительные вливания позволят вывести результаты на совершенно другой уровень, уверен лидер нынешней Alfa Romeo Валттери Боттас.

«Если говорить о нашей базе, то люди, конечно, получат дополнительный импульс, что сможет вывести команду [в число лидеров], – сказал вице-чемпион мира. – Хотя, конечно, некоторые команды все равно сохранят преимущество по силе, по человеческим ресурсам.

Я бы сказал, что нам немного недостает персонала и продуктивности. Это значит, что даже если какие-то детали уже разработаны и доказали свою эффективность в трубе, мы просто не успеваем достаточно быстро произвести их, чтобы поставить на машину.

Это значит, что потенциально можно добиваться большего – и мы идем к этому. Если говорить о самой трубе и оборудовании базы, с ними все в порядке. Потому я не вижу причин, которые [при наличии инвестиций] не позволят побеждать».

Единственную победу Sauber принес Роберт Кубица, победивший на канадском Гран При 2008 году, когда коллектив имел заводскую поддержку BMW. Последний подиум швейцарцев датируется осенью 2012-го: Камуи Кобаяши финишировал третьим на домашнем этапе в Сузуке.

Сам Боттас, отвечая на вопрос Motorsport.com, подтвердил, что рассчитывает остаться в Хинвиле до 2026 года и поработать с Audi.

«Сейчас я чувствую, что мне это по силам, – сказал 32-летний финн. – Я получаю удовольствие от Ф1 и ощущаю, что по-прежнему могу ехать быстро.

И не знаю, почему в будущем это должно поменяться. Мне кажется, я еще многое в состоянии отдать этому спорту».

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