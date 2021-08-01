Боттас и Стролл получили штрафы за аварии в первом повороте
Финн и канадец потеряют позиции на старте ближайшей гонки чемпионата мира
Судьи Формулы 1 наказали Валттери Боттаса и Лэнса Стролла как виновников аварий, которые произошли в первом повороте Гран При Венгрии.
Боттас на входе в поворот подтолкнул болид Ландо Норриса, что привело к сходу трех пилотов (включая самого гонщика Mercedes), а также выбило из лидирующей группы Макса Ферстаппена, который смог финишировать только 10-м.
Стролл не смог нормально затормозить на входе в первый поворот и врезался в машину Шарля Леклера, который, в свою очередь, ударил автомобиль Даниэля Риккардо. Канадец и монегаск сошли, а австралиец финишировал за пределами очковой зоны.
По решению судей, и Боттас, и Стролл потеряют по 5 позиций на старте следующего этапа чемпионата, который состоится в Бельгии в последние выходные августа.
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