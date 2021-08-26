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Формула 1 Новость

Боттас и Расселл заинтриговали ответами на вопрос о будущем

Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор

В четверг в Спа оба гонщика по сути не сказали ровно ничего о своем будущем в Mercedes – но сделали несколько любопытных намеков

Боттас и Расселл заинтриговали ответами на вопрос о будущем

Джордж Расселл и Валттери Боттас остаются главными и по сути единственными претендентами на место в Mercedes F1 в следующем сезоне. 

Чемпионская команда собиралась закрыть кадровый вопрос до конца лета, однако когда участники чемпионата после летнего перерыва собрались в Бельгии, ситуация осталась столь же неопределенной, как и прежде. 

Официального заявления от Mercedes пока не последовало, а сами пилоты довольно примечательно отвечали на медиа-сессии на интересующий всех вопрос. В словах каждого из них можно было услышать довольно понятные намеки.

«Никаких новостей, которыми можно поделиться, нет, – заявил финн. – Сам я, возможно, что-то и знаю, а возможно и нет. Но вам сказать мне нечего»

Репортеры уточнили, в том ли дело, что решение пока не принято – или же Валттери просто не вправе ни о чем сообщать.

«Мне не нужно объяснять причины, – ответил тот. – И думаю, Джордж в таком же положении. У нас здесь своя работа, новостей нет, так что мы сконцентрируемся на гонках, чтобы принести как можно больше очков своим командам».

Расселл, в свою очередь, выразил сомнение, что какие-то официальные объявления будут сделаны до голландского этапа в следующие выходные. 

«Сейчас мне поделиться нечем, – повторил он ту же фразу. – По ходу летних каникул у нас, понятное дело, были переговоры, но сейчас не о чем объявить. На этой неделе повода для разговора нет, да и на следующей, признаюсь честно, скорее всего тоже.

Откровенно говоря, тут нет никакой проблемы. Как говорят, дела стоит делать хорошо, а не быстро».

Он добавил: «Я не вижу никаких сложностей лично для себя, даже если объявление будет сделано после Абу-Даби. Думаю, вы просто должны доверять тем людям, которые с вами работают». 

Боттас отметил, что его полностью устраивает текущая ситуация: «Как по мне, все в полном порядке.  Мне важно сконцентрироваться на этом уик-энде, а также на следующих, ведь нас ждут три гонки подряд. Это серьезное сражение для нашей команды.

В итоге все решится. Как? Увидите».

Ранее глава Mercedes Тото Вольф сказал, что намерен закрыть вопрос со вторым пилотом в течение сентября.

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