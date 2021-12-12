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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Боттас готов пожертвовать своей гонкой ради титула Хэмилтона

Автор:
, редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1

Валттери стартует всего лишь шестым, но все равно постарается помочь команде

Боттас готов пожертвовать своей гонкой ради титула Хэмилтона

К финальной гонке сезона на «Яс-Марине» соперники за титул Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подошли с равным количеством очков. В Кубке конструкторов ситуация не менее интересная – Mercedes опережает Red Bull на 28 очков, и итог может поменяться в любую пользу.

«Вторые» номера коллективов готовы сыграть важную роль во время заезда, и напарник Хэмилтона Валттери Боттас не против помочь ему и Mercedes стать чемпионами.

«Я готов пожертвовать своей гонкой, – ответил Валттери. – Мы очень хотим завоевать оба титула, и я хочу добыть команде их перед уходом [в Alfa Romeo]. И я определенно собираюсь сыграть свою роль в этом».

Боттас будет стартовать на шинах Medium, в то время как оба пилота Red Bull выбрали альтернативную тактику с составом Soft. Пилот понимает, что ему нужно точно не потерять позиции на старте до первого пит-стопа.

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«Я должен быть терпеливым и проехать первый длинный отрезок, – добавил Валттери. – Потому что я могу долго оставаться на трассе до первой остановки в боксах, если захочу. И также важно добыть очки и не повредить машину, так что мне нужно быть терпеливым».

Боттас квалифицировался шестым и потерял около 0,9 секунды относительно обладателя поула Макса Ферстаппена. Финну перед квалификацией поставили старый мотор, из-за которого, по словам Валттери, он и потерял «как минимум 0,2 секунды с круга» в сравнении с предыдущим двигателем.

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