Боттас: Глупо не учиться у Хэмилтона

За три года выступления в одной команде с Льюисом Хэмилтоном Валттери Боттасу ни разу не удалось его опередить по итогам сезона. Однако сам финн отметил, что продолжает учиться у шестикратного чемпиона мира, что позволит ему добиться прогресса.

«Я многое изучил за последние три года и продолжаю учиться, – цитирует Боттаса журнал F1 Racing. – Каждый пилот мечтает получить шанс в такой команде, потому что при тяжелой работе она помогает тебе выйти на следующий уровень.

Нужно идти своим путем, но было бы глупо не учиться у своего напарника, особенно когда это Льюис Хэмилтон. Я всегда использую возможность, когда вижу, как он что-то делает, касается это настроек или еще чего-то. Я рад, что в нашей команде все так открыто – мы обоюдно все обсуждаем. Хорошо иметь такого напарника, как он».

В прошлом сезоне Боттас установил личный рекорд, став вторым в чемпионате и одержал четыре победы. Но своей цели пока не достиг.

«Я бы хотел одержать побольше побед, но моя работа в квалификация и гонках стала лучше, чем в прошлом году, – сказал финн. – Я считаю, и это факт, что все еще могу стать лучше. Я всегда на это нацелен и постараюсь стать еще лучше в новом сезоне».

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