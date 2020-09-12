Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон уложились в одну десятую секунды на третьей тренировке в Муджелло

Валттери Боттас показал лучшее время круга на третьей тренировке Формулы 1 в Муджелло. Он был всего на 17 тысячных быстрее Макса Ферстаппена на Red Bull и на 83 тысячных – своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Оба гонщика Mercedes провели тренировку на шинах Soft. Ферстаппен большую часть сессии ездил на Medium и в середине тренировки даже возглавлял протокол, но затем Боттас и Хэмилтон отыграли у голландца полсекунды. Переобувшись в Soft Ферстаппен смог улучшить свое время и разбить пару гонщиков Mercedes.

Лучшим из пилотов Ferrari, которая проводит в Муджелло свой тысячный Гран При в Формуле 1, стал Шарль Леклер, но он показал только седьмое время. Напарник Леклера Себастьян Феттель и вовсе стал 18-м, уступив даже Николя Латифи на Williams.

Из-за ограниченной ширины трассы в Тоскане судьи приняли решение считать выездом за пределы трассы только выезд на гравий. Благодаря этому пилоты активно практиковали езду по поребрикам.

Для Кими Райкконена сегодняшний день в Муджелло стал особенным. Ровно 20 лет назад именно в этот день и именно в Муджелло он впервые на тестах пилотировал болид Формулы 1 команды Sauber. На тренировке Райкконен показал 14-е время. Болельщики приветствовали его плакатами с призывом стать президентом.

Россиянин Даниил Квят показал девятое время. По ходу заездов он жаловался команде по радио на недостаточную поворачиваемость своего болида. Напарник Квята Пьер Гасли оказался на четыре десятых быстрее, однако именно он разнообразил тренировку единственным инцидентом, один раз выехав на гравий и сумев самостоятельно вернуться на трассу.

По ходу заездов проблемы возникли у болида Williams Джорджа Расселла. Он совершил только один установочный круг и вернулся в боксы с подозрением на неисправность электронного управления тормозов.



