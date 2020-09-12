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Формула 1 / Гран При Тосканы / Отчет о тренировке

Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон уложились в одну десятую секунды на третьей тренировке в Муджелло

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Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон уложились в одну десятую секунды на третьей тренировке в Муджелло
Автор:
, Редактор

Лучшее время осталось за Боттасом, который вновь установил рекорд трассы, проехав круг за 1:16,530

Валттери Боттас показал лучшее время круга на третьей тренировке Формулы 1 в Муджелло. Он был всего на 17 тысячных быстрее Макса Ферстаппена на Red Bull и на 83 тысячных – своего напарника по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Оба гонщика Mercedes провели тренировку на шинах Soft. Ферстаппен большую часть сессии ездил на Medium и в середине тренировки даже возглавлял протокол, но затем Боттас и Хэмилтон отыграли у голландца полсекунды. Переобувшись в Soft Ферстаппен смог улучшить свое время и разбить пару гонщиков Mercedes.

Лучшим из пилотов Ferrari, которая проводит в Муджелло свой тысячный Гран При в Формуле 1, стал Шарль Леклер, но он показал только седьмое время. Напарник Леклера Себастьян Феттель и вовсе стал 18-м, уступив даже Николя Латифи на Williams.

Из-за ограниченной ширины трассы в Тоскане судьи приняли решение считать выездом за пределы трассы только выезд на гравий. Благодаря этому пилоты активно практиковали езду по поребрикам.

 

Для Кими Райкконена сегодняшний день в Муджелло стал особенным. Ровно 20 лет назад именно в этот день и именно в Муджелло он впервые на тестах пилотировал болид Формулы 1 команды Sauber. На тренировке Райкконен показал 14-е время. Болельщики приветствовали его плакатами с призывом стать президентом.

 

Россиянин Даниил Квят показал девятое время. По ходу заездов он жаловался команде по радио на недостаточную поворачиваемость своего болида. Напарник Квята Пьер Гасли оказался на четыре десятых быстрее, однако именно он разнообразил тренировку единственным инцидентом, один раз выехав на гравий и сумев самостоятельно вернуться на трассу.

По ходу заездов проблемы возникли у болида Williams Джорджа Расселла. Он совершил только один установочный круг и вернулся в боксы с подозрением на неисправность электронного управления тормозов.

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Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'16.530  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 1'16.547 0.017
3 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'16.613 0.083
4 Canada Лэнс Стролл Racing Point 1'17.112 0.582
5 France Пьер Гасли AlphaTauri 1'17.226 0.696
6 Mexico Серхио Перес Racing Point 1'17.341 0.811
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'17.488 0.958
8 Thailand Александр Элбон Red Bull 1'17.538 1.008
9 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 1'17.627 1.097
10 France Ромен Грожан Haas 1'17.635 1.105
11 France Эстебан Окон Renault 1'17.746 1.216
12 Spain Карлос Сайнс McLaren 1'17.768 1.238
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 1'17.812 1.282
14 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 1'17.843 1.313
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas 1'18.039 1.509
16 Canada Николя Латифи Williams 1'18.072 1.542
17 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'18.142 1.612
18 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'18.186 1.656
19 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 1'18.826 2.296
20 United Kingdom Джордж Расселл Williams    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Тосканы
Сессия Третья тренировка
Автор Сергей Иванов

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