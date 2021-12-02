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Формула 1 Новости

Боттас едва не покинул Ф1 вскоре после дебюта. Дело в психике

Финский пилот попал в сложную ситуацию во время довольно успешного сезона за Williams

Боттас едва не покинул Ф1 вскоре после дебюта. Дело в психике

Валттери Боттас начал карьеру в Ф1 в далеком 2013 году, однако уже сезоном позже у него начались тяжелые психологические проблемы. Они были настолько серьезными, что финн стал «тенью самого себя» и готов был завершить карьеру в чемпионате, еще толком ее не начав. 

«Как-то я садился в самолет, и моя тогдашняя девушка сказала мне: “Я надеюсь, полет пройдет хорошо”. Я ответил что-то по типу: “Ну а если он разобьется? Тоже неплохо: покончу со всем этим”. Мысли о том, что ничего не имеет значения, начали закрадываться в мою голову, – рассказал Боттас в подкасте финскому изданию Supla.

Мое состояние немного вышло из-под контроля. Я должен был взвешиваться каждый день, утром и вечером. Вес при этом должен был становиться меньше и меньше – и странно, но я начал получать удовольствие от того, что видел на весах меньшую чем вчера цифру».

Валттери Боттас, Mercedes

Валттери Боттас, Mercedes

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

Боттас вспомнил, как, например, по ходу дня он мог второй раз выйти на пробежку, не говоря об этом тренеру.

«Я думал, что это хорошо для меня, но в конечном счете это оказалось не так. Сначала проблемы начались с физическим состоянием. Я легко уставал, постоянно просыпался около четырех утра и не мог заснуть обратно. Затем это перешло на ментальное состояние.

Когда твои физические ресурсы начинают истощаться, то дальше возникают проблемы с эмоциональным состоянием. В какой-то момент моя девушка даже предложила сходить на терапию или что-то подобное. Она сказала, что я больше не был самим собой. Я был тенью прежнего себя. И попросту ничего не чувствовал».

Валттери рассказал, что похожим образом ситуация складывалась и в 2015-м. «Я прошел сквозь туман – и мне понадобились годы, чтобы восстановиться. Я чувствовал, что моя энергия истощается. Вся моя жизнь была посвящена Ф1 и ничему другому. И мне это не приносило удовольствия. Так что, зимой я как-то спросил себя: может, стоит остановиться?».

По словам финна, проблемы удалось в итоге побороть в том числе благодаря психотерапевту. Вдобавок в 2019 году в техническом регламенте Ф1 появился пункт, в соответствии с которым масса водителя вместе с ложементом не должна составлять меньше 80 кг. Благодаря этому у пилотов больше не было искушения максимально снижать массу тела.

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В следующем сезоне Боттас перейдет из Mercedes в Alfa Romeo.

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