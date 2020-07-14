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Формула 1 / Новость

Боттас договорился о новом контракте с Mercedes

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Боттас договорился о новом контракте с Mercedes
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Соавтор: Джонатан Нобл, редактор Ф1 (Global)
14 июл. 2020 г., 08:11

Финский гонщик убедил команду продлить с ним соглашение на 2021 год

Валттери Боттас продолжит выступать в Mercedes AMG в 2021 году. Об этом Motorsport.com узнал от надежных источников. Финн достиг с гоночным коллективом принципиального соглашения о продлении контракта на следующий сезон.

По сведениям Motorsport.com, теперь чемпионская команда Формулы 1 может сосредоточиться на переговорах с напарником Боттаса Льюисом Хэмилтоном. Ожидается, что шестикратный чемпион мира останется в Mercedes, но стороны еще не договорились обо всех деталях контракта.

Босс гоночного коллектива Тото Вольф отказался комментировать ход переговоров: «Всякий раз, когда речь заходит о контрактах и я хоть что-то говорю о сроках подписания, меня начинают каждую неделю спрашивать: «Почему договора еще нет? Почему контракт еще не подписан?» Поэтому в этот раз я не дам ни одного комментария о том, как идут наши переговоры. Они идут. Это все, что я готов сообщить».

Валттери Боттас выступает в Mercedes AMG c 2017 года. В составе команды из Брэкли финн заменил Нико Росберга, который решил завершить карьеру сразу после победы в чемпионате-2016. За три полных сезона в немецком коллективе Боттас выиграл семь гонок; еще одну – восьмую – победу спортсмен одержал в 2020 году.

Лучшим результатом Валттери по итогам сезона стало второе место в итоговой классификации сезона-2019. Сейчас финн лидирует в чемпионате: на счету Боттаса 43 очка против 37 у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Тото Вольф , Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

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